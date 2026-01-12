Reparatör till Ledningsnät
Göteborgs kommun / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-01-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning
Vi söker nu en kreativ reparatör som vill vara med och göra något viktigt på riktigt!
Som reparatör hos oss kommer du tillhöra ett team med åtta reparatörer, en samordnare och en enhetschef.
Vårt gemensamma uppdrag är att stödja kärnverksamheten med diverse reparationer av exempelvis pumpstationer, ventiler och brandposter. Vi är även involverade i byggnadsprojekt av VA-anläggningar.Dina arbetsuppgifter
En vanlig vecka kommer du att arbeta med:
• Svetsningsarbete , tillverkning samt montering av rörgalleri.
• Projekt såsom ombyggnad eller nybyggnad av va-anläggningar.
• Reparation, tillverkning av tekniska anläggningar i pumpstationer, reservoarer och kulvertar.
Arbete i mekanisk verkstad såsom reparation av anläggningsutrustning, pumpar o dylikt.
Som reparatör kommer du möta en mycket varierande vardag. Vanligtvis är våra uppdrag planerade men det händer regelbundet att vi rycker ut på akuta uppdrag, och vi försöker vara flexibla utifrån verksamhetens behov. Vid akuta händelser behöver vi kunna ställa om och tänka kreativt för att hitta den bästa lösningen i varje situation. Beroende på uppdraget arbetar du självständigt eller i par med någon av oss kollegor.
Vi utgår ifrån Kretslopp och vattens nybyggda huvudkontor i Alelyckan. Här har vi en egen stor verkstad fullutrustad med moderna verktyg och maskiner, och har utöver det hela Göteborg som arbetsområde. Vår förvaltning arbetar aktivt med att skapa en bra arbetsplats för alla anställda, bland annat genom att göra det möjligt för våra medarbetare att ha en bra balans mellan arbete och fritid. Som anställd hos oss får du även både friskvårdstimma, friskvårdsbidrag, flextid och cykelförmån vilket är en del av vårt hälsofrämjande arbete.
Som en del av Göteborgs stad verkar vi för alla medborgare i staden och vårt arbete gör nytta för göteborgarna varje dag. Vi är stolta över vårt arbete och har roligt tillsammans när vi utför det!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning med teknisk inriktning, alternativt att du har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av svetsning, metallbearbetning och arbete i mekanisk verkstad.
• Datorvana, då vi arbetar i en digital arbetsmiljö.
• Kunskap kring att läsa ritningar.
• Svenska i tal och skrift.
• B-körkort
Det är meriterande om du även har truckkort. Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo, vilket även innefattar alkohol- och drogtest. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Vi söker dig som är driven och trivs i en flexibel och föränderlig miljö. Du har en kreativ förmåga och gillar att hitta nya lösningar för att driva arbetet framåt. Då vi arbetar nära varandra i arbetsgruppen är det viktigt att du är samarbetsinriktad och uppskattar att arbeta tillsammans för att nå våra gemensamma mål.Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Måladslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/92". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Tommy Axelsson tommy.axelsson@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3682722 Jobbnummer
9678430