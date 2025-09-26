Reparatör till Euromaint i Landskrona
2025-09-26
Är du tekniskt kunnig, engagerad och intresserad av fordonsteknik? Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och effektivitet står i centrum? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi på Euromaint söker nu en skicklig Reparatör med inriktning på tankvagn till vår anläggning i Landskrona.
• -----------------------------------------
Om rollen
Som Reparatör hos Euromaint ansvarar du för underhåll och reparation av spårbundna fordon, gods- och passagerarvagnar samt övriga komponenter. I den här rollen ligger fokus på arbete med tankvagnar, där du får möjlighet att utveckla specialkompetens.
• -----------------------------------------
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Trycksättning och täthetsprovning av tankvagn
* Ventilrenovering vid läckage
* Besiktning av tank invändigt och utvändigt
* Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll enligt fastställda instruktioner
* Bidra med din tekniska expertis och aktivt delta i teamets arbete
* Ansvara för korrekt hantering av verktyg, utrustning och skyddsutrustning
* Rapportera tid och material enligt företagets rutiner
* Arbeta med ständiga förbättringar och bidra till en trygg och säker arbetsmiljö
• -----------------------------------------
Vem är du?
Vi söker dig med verkstads- eller fordonsteknisk bakgrund, gärna med minst 3-4 års erfarenhet. Du har gymnasieutbildning inom teknik/fordon och god kännedom om Lean production.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
* Teknisk förståelse och intresse för mekaniskt underhåll
* Erfarenhet av arbete med fordon, industri eller liknande är meriterande
* Datorvana och vana vid rapporteringssystem
* Förmåga att läsa och följa instruktioner på svenska
* Ett noggrant och metodiskt arbetssätt
* Stresstålighet och säkerhetsmedvetenhet
• -----------------------------------------
Vi erbjuder dig:
* En dynamisk och tekniskt avancerad arbetsmiljö
* Möjlighet att vidareutveckla din kompetens inom tankvagnsunderhåll
* Interna utbildningar inom säkerhetsstyrning och riskhantering
* En inkluderande arbetsplats där alla är välkomna och respekterade
• -----------------------------------------
Praktisk information
* Omfattning: Heltid, 6 månaders provanställning
* Arbetstider: Skiftarbete förekommer
* Startdatum: Omgående
* Krav: Godkänd hälsoundersökning och bakgrundskontroll
Låter detta som din nästa utmaning?
Sista ansökningsdag är 26/10, men tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt framgångsrika team!
Vi frågor kontakta Göran Bengtsson: goran.bengtsson@euromaint.com
Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
GÖRAN BENGTSSON
