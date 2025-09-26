Reparatör till Euromaint i Landskrona

EuroMaint Rail AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona
2025-09-26


Är du tekniskt kunnig, engagerad och intresserad av fordonsteknik? Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och effektivitet står i centrum? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi på Euromaint söker nu en skicklig Reparatör med inriktning på tankvagn till vår anläggning i Landskrona.

• -----------------------------------------

Om rollen

Som Reparatör hos Euromaint ansvarar du för underhåll och reparation av spårbundna fordon, gods- och passagerarvagnar samt övriga komponenter. I den här rollen ligger fokus på arbete med tankvagnar, där du får möjlighet att utveckla specialkompetens.

• -----------------------------------------

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

* Trycksättning och täthetsprovning av tankvagn

* Ventilrenovering vid läckage

* Besiktning av tank invändigt och utvändigt

* Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll enligt fastställda instruktioner

* Bidra med din tekniska expertis och aktivt delta i teamets arbete

* Ansvara för korrekt hantering av verktyg, utrustning och skyddsutrustning

* Rapportera tid och material enligt företagets rutiner

* Arbeta med ständiga förbättringar och bidra till en trygg och säker arbetsmiljö

• -----------------------------------------

Vem är du?

Vi söker dig med verkstads- eller fordonsteknisk bakgrund, gärna med minst 3-4 års erfarenhet. Du har gymnasieutbildning inom teknik/fordon och god kännedom om Lean production.

För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:

* Teknisk förståelse och intresse för mekaniskt underhåll

* Erfarenhet av arbete med fordon, industri eller liknande är meriterande

* Datorvana och vana vid rapporteringssystem

* Förmåga att läsa och följa instruktioner på svenska

* Ett noggrant och metodiskt arbetssätt

* Stresstålighet och säkerhetsmedvetenhet

• -----------------------------------------

Vi erbjuder dig:

* En dynamisk och tekniskt avancerad arbetsmiljö

* Möjlighet att vidareutveckla din kompetens inom tankvagnsunderhåll

* Interna utbildningar inom säkerhetsstyrning och riskhantering

* En inkluderande arbetsplats där alla är välkomna och respekterade

• -----------------------------------------

Praktisk information

* Omfattning: Heltid, 6 månaders provanställning

* Arbetstider: Skiftarbete förekommer

* Startdatum: Omgående

* Krav: Godkänd hälsoundersökning och bakgrundskontroll

Låter detta som din nästa utmaning?
Sista ansökningsdag är 26/10, men tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt framgångsrika team!

Vi frågor kontakta Göran Bengtsson: goran.bengtsson@euromaint.com

Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.

Ersättning
Undefined

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4041-43678800".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Euromaint Rail AB (org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
GÖRAN BENGTSSON
(+46) 76 0006051

Jobbnummer
9528840

