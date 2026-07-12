Lärare i Ma/NO till Sofiedalsskolan
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-07-12
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-12Arbetsuppgifter
Som lärare för åk 7-9 i Ma/NO på Sofiedalsskolan, kommer du att arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner i dina ämnen. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet sker i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i Ma/NO. Du har god kännedom om grundskolans läroplan och arbetar i enlighet med gällande styrdokument.
Formella kompetenser:
• Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i Ma/NO
• God kunskap om grundskolans läroplan
• God förmåga att uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift
• Kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office
För att lyckas i rollen är du:
• Relationsskapande och har förmåga att bygga förtroendefulla relationer
• Samarbetsorienterad och har ett prestigelöst förhållningssätt
• Tydlig och konsekvent i ditt ledarskap. Du planerar ditt arbete väl, skapar en trygg och utvecklande lärmiljö och anpassar din undervisning utifrån elevernas behov
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-07 Eller enligt ÖK.
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335874". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 26 VALBO Arbetsplats
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Petra Persson petra.persson@gavle.se Jobbnummer
10000287