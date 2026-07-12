Lärare i årskurs 4-6 till Tallbackens skola
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-07-12
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Tallbackens skola är en nybyggd och modern skola som ligger i stadsdelen Strömsbro, naturskönt belägen med skogen in på knuten. De pedagogiska verksamheterna på skolan omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-6, fritidsverksamhet och fritidsklubb. På skolan går idag 205 elever. På Tallbackens skola arbetar vi aktivt med att öka elevernas skolnärvaro. Vi arbetar aktivt med relationellt ledarskap samt elevernas läskompetens i alla ämnen.
På Tallbackens skola arbetar vi med formativ undervisning. Det innebär att vi arbetar för att klargöra och skapa förståelse för vilka lärandemål eleverna har att sikta mot, använder arbetssätt och uppgifter som gör eleverna aktiva och där elevernas kunskaper synliggörs. Vi ger återkoppling på elevernas arbeten som syftar till att föra lärandet framåt och arbetar för att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. Vi arbetar för att eleverna ska bli ägare av sitt eget lärande.
Vi söker nu en engagerad lärare som vill bli en del av vårt team och som brinner för formativ undervisning och att skapa ett aktivt och lustfyllt lärande där elevernas delaktighet, ansvarstagande och läskompetens står i centrum.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-12Arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4-6 får du möjlighet att inspirera, utmana och stötta elever i deras kunskapsutveckling. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en lustfylld, varierad och kvalitativ skoldag där elevernas utveckling och välmående står i fokus. Arbetet sker i nära samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare och utförs enligt gällande mål och riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Att undervisa i årskurs 4-6
• Att ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner
• Arbeta aktivt med elevernas läskompetens i alla ämnen
• Kartläggning av elevers behov och anpassningar av undervisning efter deras förutsättningar
• MentorskapKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6
• Du är förtrogen med och har kunskap om grundskolans läroplan
• Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift
• Du har kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office
• Meriterande för tjänsten med behörighet i fler ämnen, däribland ämnena bild och musik
För att lyckas i rollen är du:
• Strukturerad: Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett genomtänkt sätt
• Relationsskapande: Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer
• Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare
• Tydligt ledarskap: Du visar ett tydligt och tryggt ledarskap där du på ett naturligt sätt motiverar elever och skapar en miljö där de trivs och mår bra. Du har en god förmåga att skapa öppen dialog och anpassar ditt språk efter situation och målgrupp
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-12 Eller enligt ÖK.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde Kontakt
Sveriges lärare
Christin Ripke gavle@sverigeslarare.se Jobbnummer
10000289