Kvinnlig personlig assistent utanför Falkenberg, timvik
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2026-07-12
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Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad – på riktigt?
Jag letar efter en kvinnliga personlig assistent för
timvikariat där passen antingen ligger 08.00-20.00 eller 20.00-08.00
Jag har dubbelassistans dygnet runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega.
Lite om mig:
Jag är en kvinna 50+ som bor med min man i en villa utanför Falkenberg. Mitt liv är fullt av familj, vänner och engagemang – och jag vill fortsätta leva det precis så! Efter en olycka är jag helt förlamad och behöver assistans med det mesta i vardagen: förflyttningar, måltider, toalettbesök, att laga mat, klappa husdjuren och fixa mig inför mina offentliga framträdanden.
Med andra ord – ett helt vanligt liv, men med lite speciella förutsättningar. Och det är här du kommer in!
Vem är du?
Du är noggrann, uppmärksam och snabb på att läsa av situationer. Du hör på min röst om jag är trött, stressad eller peppad – och du fattar hur viktig din roll är för att jag ska kunna vara allt det jag vill: mamma, fru, vän, kollega, dotter.
Du behöver inte ha jobbat inom vården tidigare, men du ska vara beredd på att jobbet är fysiskt krävande. Körkort är ett måste, och du ska vara trygg bakom ratten, eftersom du kommer att köra min bil i tjänsten. Men du behöver dessutom ha bil, eftersom det inte går någon buss till mig.
Vad får du?
Tjänsten börjar som en timanställning under sommaren, med möjlighet att gå in på ett vikariat med tjänstgöringsgrad och då antingen arbeta dag eller natt.
Ditt jobb – mitt liv!
Låter det här som något för dig? Hör av dig!
Tjänsten kommer att tillsättas direkt och vi kommer att hålla första delen i intervjuerna som en videointervju via zoom-länk under perioden 13-16 juli.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 ULLARED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Jobbnummer
10000283