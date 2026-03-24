Reparatör, inriktning pumpar
2026-03-24
Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete där du får använda din tekniska kompetens, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga i en viktig roll? Nu söker vi på Nordic Sugar en Reparatör med inriktning mot pumpar- var med och bidra till att säkerställa driftsäkerheten i en av Sveriges mest spännande produktionsmiljöer!
Vi söker nu en reparatör med inriktning mot pumpar till vår avdelning Teknisk Service på Nordic Sugar i Örtofta. Hos oss arbetar vi tillsammans för att säkerställa att våra produktionsanläggningar fungerar effektivt, säkert och hållbart. I hela vår process, från smutsvattenhantering till färdigt socker, är pumpar avgörande och förekommer i varje del av produktionen. Rollen innebär även ansvar för våra tätningsvattensystem. Du täcker ett stort område med många olika pumptyper, vilket gör arbetet både varierat och tekniskt brett. Arbetsuppgifterna utförs ofta självständigt, så det är viktigt att du trivs med att arbeta på egen hand och kan ta egna initiativ. Samtidigt erbjuder vi en gedigen introduktion och utbildning på plats, så att du känner dig trygg i både rollen och våra processer.
Arbetsmiljön är omväxlande och innebär arbete i olika typer av miljöer, från trånga utrymmen till höga höjder. Arbetet består av både planerade insatser och akuta problemlösningar, ibland i nära samarbete med kollegor från andra delar av verksamheten. Under betkampanjen, som pågår från september till januari, är arbetet mer intensivt med mycket aktivitet ute i anläggningen, särskilt kring underhåll och tätningsvatten. Underhållsperioden innebär dagarbete med flex, men beredskap och helgarbete kan förekomma periodvis. Under kampanjperioden arbetar man skift. Tjänsten är en tillsvidareanställning och rapporterar till chefen för Teknisk Service.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
· Utföra allmänreparationer, såsom renovering och service och byte av av pumpar
• Arbeta med att ta fram offerter, ha kontakt med pumpleverantörer
• Hjälpa till med övriga reparationsinsatser vid behov
• Föreslå och genomföra förbättrande åtgärder
• Delta i utvecklings- och förändringsprojekt
• Ansvara tillsammans med teamet för underhåll och förbättringar av processutrustning
• Gymnasiekompetens med praktisk inriktning, exempelvis inom bygg, el eller teknik
• Erfarenhet som reparatör inom tyngre industri, gärna med arbete ute i fält, servicebil, tunga lyft eller större maskinutrustning
• Vi ser det som meriterande om du har arbetat med pumpar
• Ett praktiskt handlag och nyfikenhet - du gillar att förstå hur saker fungerar och är inte rädd för att ta reda på det
• God datorvana
• Meriterande om du har erfarenhet av SAP
Vem är du
Vi söker dig som trivs med praktiskt problemlösande arbete och som inte tvekar att ta i när det behövs. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, fatta egna beslut och ta initiativ när situationen kräver det. Samtidigt behöver du ha lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor i olika delar av verksamheten, särskilt med driften, där tydlighet och tålamod är viktiga egenskaper för att förstå och lösa uppkomna problem.
Du har en god teknisk förståelse, är nyfiken och lösningsorienterad och ställer gärna frågor för att komma fram till rätt åtgärd. Arbetet innebär stor variation och kräver flexibilitet samt förmåga att hålla fokus även när tempot är högt. Riskbedömningar är en naturlig del av vardagen, och därför är det viktigt att du arbetar metodiskt och kan behålla lugnet även i pressade situationer.
Vad erbjuder vi?
Nordic Sugar är inte bara ett vanligt företag - det är en plats där vi tillsammans strävar efter att forma en smakfull framtid. Vi vill erbjuda dig chansen att få en meningsfull och givande erfarenhet, vara en del av vår gemenskap och göra skillnad.
Genom vårt kollektivavtal har du omfattande skydd både vid sjukdom och för din pension. Hos oss får du den unika möjligheten att kunna ta ut din semester per timme, och vi har även arbetstidsförkortning på upp till 54 timmar. Vi har goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som gym och massage på jobbet, friskvårdsbidrag, föräldraledighetstillägg och vällagad lunch till förmånligt pris.
Ansökan och information:
För ytterligare upplysningar om befattningen kontaktar du avdelningschef Stefan Lind, tfn: 0709-539699 eller rekryterare Caroline Teinvall, tfn: 0709-537597. Frågor av facklig karaktär besvaras av Tobias Fäldt IF Metall, tfn: 0709-539675. Din ansökan till tjänsten som Reparatör sänder du till oss via ansökningsknappen senast 2026-04-14. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi avböjer vänligen alla kontakter angående ytterligare kanaler, kampanjer eller rekryteringsstöd
Nordic Sugar - Karriärföretag 2026
"Nordic Sugar visar ett långsiktigt engagemang för sina medarbetares utveckling och välmående genom en kultur som präglas av stabilitet, ansvar och samarbete. Företaget kombinerar starka värderingar med fokus på innovation och hållbarhet, vilket skapar en arbetsmiljö där människor trivs och vill stanna. Nordic Sugar framstår som en attraktiv arbetsgivare med en tydlig framtidsinriktning och är ett välförtjänt Karriärföretag 2026." - Karriärföretagen
Nordic Sugar är stolt utnämnt till ett av Sveriges Karriärföretag 2026 - en kvalitetsstämpel som visar att vi erbjuder en arbetsplats där människor kan växa, trivas och känna stolthet. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som erbjuder särskilt goda karriärmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma, och för oss är den ett bevis på vårt långsiktiga arbete med kompetensutveckling, hållbarhet, innovation och en kultur präglad av ansvar och samarbete.
Vi tror att framtidens livsmedelsindustri utvecklas av människor som vill göra skillnad - och hos oss får du möjlighet att vara en del av den resan. Så ansöker du
