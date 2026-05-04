Repair support till teknikföretag
2026-05-04
Om tjänsten Till ett företag i centrala Stockholm söker vi nu en positiv och händig person som vill bidra till att leverera livsförändrande teknik. Du blir en viktig del av teamet och arbetar med produkter som hjälper människor att kommunicera och leva mer självständigt. Erfarenhet behövs inte, det viktigaste är din inställning och nyfikenhet!
Detta är ett konsultuppdrag där du anställs av Wrknest men jobbar som konsult ute hos vår kund.
Dina framtida arbetsuppgifter
I den här rollen får du jobba praktiskt med varierande uppgifter på logistikavdelningen. Du blir introducerad till arbetet och får utbildning på plats. Perfekt för dig som är organiserad, gillar teknik och vill göra nytta i vardagen. I rollen kommer du bland annat att:
Packa och skicka enheter och tillbehör till kunder
Ta emot inkommande ordrar, rengöra och testa produkter inför reparation
Ta emot leveranser och organisera lagret
Hålla arbetsytor rena och välfyllda
Stötta med andra dagliga uppgifter som teamet behöver hjälp med
Vi söker dig som Vi tror att du är en pålitlig person som gillar att lära dig nya saker och som trivs med att ha många bollar i luften. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, men det är viktigt att du har en god arbetsmoral och ett intresse för praktiskt arbete.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Positiv inställning och viljan att lära
Strukturerad och hjälpsam
Trivs med praktiskt arbete
God förståelse för engelska i tal och skrift
Lagspelare som vågar ställa frågor
Meriterande:
Intresse och erfarenhet för teknik eller logistik
Vana att använda datorer eller enklare verktyg
Tidigare likvärdiga erfarenhet från skola, extrajobb eller ideellt arbete
Övrig information
Start: omgående
Plats: centrala Stockholm
Omfattning: heltid
Anställningsform: tidsbegränsat konsultuppdrag på upp till 6 månader
Om kunden Kunden är ett svenskt techbolag som utvecklar och levererar kommunikationshjälpmedel för personer med funktionsvariationer. Deras produkter används världen över och hjälper människor till ett mer självständigt liv. Kulturen präglas av omtanke, innovation och praktisk problemlösning.
Om Wrknest På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på. Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se. Så ansöker du
