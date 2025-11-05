Rental Agent till Sixt Kista
S.Bil Stockholm AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S.Bil Stockholm AB i Stockholm
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi är en del av världens äldsta biluthyrningsfirma som grundades redan 1912. Vi är ett globalt växande varumärke som de senaste fem åren har haft en tillväxt med 265%.
Vi finns på mer än 100 platser i Sverige och i 105 länder runt om i världen.
Hos oss på SIXT Biluthyrning kommer du att arbeta med välkända varumärken som Audi, BMW och Mercedes-Benz.
Du kommer ta plats i ett team som tillsammans levererar en förstklassig upplevelse.
Vad vi kan erbjuda dig
En god marknadsmässig lön.
Yrkesmässig och personlig utveckling.
Vara del av ett tvåmanna team som gemensamt driver stationen mot uppsatta mål.
Varierande arbetsuppgifter.
World Wide rabatt på hyrbilar hos SIXT till dig och din familj/vänner.
Din roll
Du kommer som biluthyrare att hantera våra kunders hyrbilsupplevelse hela vägen, från bokning och upphämtning, till återlämning samt biltvätt, skadekontroll och tankning.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Kundmöten över disk, via telefon och per mail.
Aktivt arbeta med behovsanalys och merförsäljning av SIXT produkter.
Riskbedömning.
Etablera och vårda kundrelationer.
Skadekontrollering.
Bilvård.
Leverans av hyrbilar.
Om dig
Förtroendeingivande.
Naturlig servicekänsla.
Resultatinriktad.
Ansvarstagande.
Förmåga att med en lugn och positiv inställning kunna hantera utmanande situationer.
Du har
Goda kunskaper i Svenska och Engelska, tal och skrift.
B körkort minst 1 år med behörighet för manuell växellåda
God datorvana.
Arbetstider
Du kommer att arbeta på ett tvåveckorsschema där du jobbar 07.00 -16.00 ena veckan och 09.00-18.00 den andra veckan. Arbetet är måndag-fredag.
Om arbetsgivaren
Sixt rent a car startades i München av familjen Sixt 1912. Sixt börsintroducerades i mitten på 1980-talet och blev då också marknadsledande i flera Europeiska länder, framförallt i Tyskland. Sixt är fortfarande i familjen Sixt ägo och drivs idag av Erik och Regine Sixts två söner Alexander och Konstatin Sixt.
I Sverige drivs Sixt som franchise och finns på de flesta stora orter, flygplatser och järnvägsstationer med ca 120 utlämningsställen från Kiruna i norr till Malmö i söder och vi expanderar med nya kontor hela tiden. Vår affärsidé är att förse våra kunder med mobilitetslösningar från 1 dag upp till 3 år. Vi erbjuder kundservice i världsklass och premiumbilar tillhörande märken som BMW, Audi och Mercedes-Benz, med flera.
Ansökningsprocessen
Tjänsten skall tillsättas omgående och ansökningar behandlas löpande. Därmed kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekrytering.stockholm@sixt.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: rekrytering.stockholm@sixt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sixt Kista heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S.Bil Stockholm AB
(org.nr 556844-6552)
Kottbygatan 4 (visa karta
)
164 74 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sixt Kista Jobbnummer
9590759