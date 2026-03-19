Renhållningschaufför
2026-03-19
Har du erfarenhet av att köra tunga fordon och vill testa på renhållningsbranschen? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu en driftig renhållningschaufför för arbete ute hos vår samarbetspartner under sommaren 2026. Som renhållningsförare kommer du dagligen att träffa kunder, samla in material och tömma kärl i återvinningsrum. I tjänsten kör du baklastare i Göteborg med omnejd.
Uppdraget inleds med upplärning med start i mitten av maj, där du introduceras till de olika rutterna. Därefter kommer du att arbeta med att täcka upp under ordinarie personals semesterperiod.
Start: Under maj månad, men ansök redan idag då urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre 06.00-15.00
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig under högsäsong. För rätt person kan det finnas chans till förlängning hos LN Personal förutsatt att allt fungerar bra.
• C-körkort
• YKB & förarbevis
• Hantera svenska flytande i tal och skrift
Meriterande:
• CE-kort
• ADR
Som person är du en lagspelare som trivs med att arbeta i team. Du gillar att köra lastbil och har en god servicekänsla i mötet med kunder. Arbetet är fysiskt och stundtals tungt, vilket gör att det är viktigt att du trivs i en aktiv arbetsmiljö. Vi ser gärna att du är rutindriven och noggrann i ditt arbetssätt, samtidigt som du är initiativtagande och har ett eget driv i ditt arbete. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och genomför dem med hög kvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna process.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2183".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se
För detta jobb krävs körkort.
LN Personal
Jonna Eliasson jonna@lnpersonal.se
9807944