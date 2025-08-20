Rendering Engineer
2025-08-20
Role Overview
We are looking for a talented Rendering Engineer to take a leading role in shaping the visual quality of our upcoming applications. In denna roll får du arbeta med avancerad realtidsgrafik för flera olika plattformar, med särskilt fokus på inbyggda system och mobila enheter. Tjänsten passar en specialist med ett starkt intresse för C++ och lågnivågrafik.
Your Responsibilities
Rendering Pipeline: Designa, utveckla och optimera en högpresterande rendering pipeline med hjälp av C++ och moderna grafik-API:er.
Shader Development: Skapa och optimera shaders i GLSL för visuella effekter som ljussättning, skuggor och post-processing.
Performance: Profilera och trimma rendering för att uppnå låg latens och effektiv resursanvändning på CPU och GPU, särskilt på mobila och inbyggda plattformar.
3D Rendering Systems: Bygga och underhålla renderingfunktioner, scenhantering, asset pipelines och algoritmer för 3D-grafik.
Collaboration: Arbeta tätt tillsammans med designers, grafiker och andra utvecklare för att kombinera kreativ vision med teknisk kvalitet.
What We Expect
C++ Expertise: Mycket hög kompetens i C++ med djup förståelse för minneshantering och prestandakritisk kod.
Graphics APIs: Flerårig erfarenhet av OpenGL och/eller Vulkan, samt förståelse för hela grafikflödet från vertex till fragment.
Shader Skills: Dokumenterad erfarenhet av att utveckla effektiva och visuellt starka shaders i GLSL.
Embedded & Mobile: Erfarenhet av utveckling för plattformar med begränsade resurser.
Problem-Solving: Starka analytiska färdigheter och vana att felsöka komplexa grafikproblem.
Nice to Have
Erfarenhet från spelutveckling, särskilt inom mobila plattformar.
Egen portfolio eller personliga projekt som visar på starka renderingkunskaper.
About Rasulson Consulting
Rasulson Consulting is a specialized staffing and recruitment firm focused on the IT sector. We collaborate with leading tech companies and innovative startups to provide exciting career opportunities for individuals passionate about digital development. With our deep technical expertise and extensive network, we efficiently match the right talents with the right assignments. At Rasulson Consulting, you'll receive personalized guidance, regular feedback, and the chance to take the next step in your IT career.
