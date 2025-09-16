Renault tekniker
Hedin Automotive Göteborg AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedin Automotive Göteborg AB i Stockholm
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
eller i hela Sverige
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som 8 på vår anläggning i Akalla. Verkstaden är toppmodern och du kommer njuta av att arbeta här.
Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Service
Felsökning & reparationer
Hjulskiften
Kundkontakt
Administrativ & dokumentation
Nyckelkompetenser/förmågor
Fordonsutbildning eller motsvarande utbildning
Flytande svenska i tal och skrift
Nyfikenhet, driv och engagemang
God datorvana
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Niclas Dannegård niclas.dannegard@hedinautomotive.se 0700213149 Jobbnummer
9510622