Reliningstekniker Utbildning/Praktik
Vill du vara med och göra skillnad inom reliningsindustrin och bidra till vår vision om att skapa ett tätare ledningssystem. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Reliten AB erbjuder nu en unik möjlighet att få en tillsvidareanställning som är CSN-grundande och kombinerat med lön under dina heltidsstudier till reliningstekniker.
Som utbildningsanställd hos oss studerar du till reliningstekniker på heltid, där du under utbildningstiden erbjuds en tillsvidareanställning som reliningstekniker. Efter examen mottas du av en EU-certifiering som reliningstekniker av Yrkeshögskolan.
Din arbetsplats
Reliten står inför en stor förändring. Dem äldre avloppsledningarna ökar vilket innebär att fler får problem och har behov av shacktfria reliningsarbeten. Tillsammans med ny teknik och förbättrat samarbete med leverantörer ska vi ge våra kunder ett reliningsmontage av bästa möjliga kvalitet. För att möta behovet och samtidigt bibehålla god kvalitet behöver vi bli fler med rätt kompetens. Vill du vara med och skapa framtidens avlopp runt Gävle/Dalarna?
Utbildningen som ger dig reliningsteknikerexamen genomförs via Miljötekniska YH under 1 termin, där praktik utgör majoritet av utbildningen . Under utbildningstiden kommer du att eventuellt erbjudas en tillsvidareanställning som reliningstekniker. Du blir tilldelad en mentor som kommer finnas som stöd till dig både under utbildningen och praktiken.
Du som söker
Vi söker dig som har en fullständig gymnasieutbildning innehållande kurserna Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 (100 p), samt Samhällskunskap 1a1 (50 p). Du har också arbetslivserfarenhet från bygg, service, handel eller restaurangbranschen, alternativt annan närliggande verksamhet som innebär kontakt med och service till andra. Vi ser även att du har ett intresse för människor, då arbetet innefattar kundvård.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete och studier framåt. Du arbetar bra tillsammans med andra människor samt lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Du har lätt för ändrande omständigheter och ser möjligheter i förändring.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 % Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: kontakt@reliten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reliten AB
(org.nr 559387-5031)
Dalagatan 3 (visa karta
)
803 10 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rickard Edvardsson rickard.edvardsson@reliten.se 0700099943 Jobbnummer
