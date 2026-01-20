Releasekoordinator / Scrummaster (pega)
2026-01-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en releasekoordinator / scrummaster med fokus på PEGA-plattformen.
I rollen koordinerar du releaser mellan team som är utspridda över olika enheter och avdelningar och som arbetar med applikationer i PEGA.
Du medverkar till att etablera agila arbetssätt i ett team som växer i storlek och ansvarsområden samt tar rollen som scrummaster. Du vidareutvecklar arbetssätt, kommunikation och dokumentation inom releasekoordinering för Pega-utvecklingsteam. Du coachar plattformsteamet i att hitta agila arbetssätt som passar ett team med flera ansvarsområden och ser över rutinerna kopplade till scrummasterrollen. I uppdraget ingår även att bistå produktledning i tekniska uppdrag inom PEGA.
Obligatoriska krav
Du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av modern IT-utveckling.
Du har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete som projekt-/releasekoordinator i en större organisation/offentlig förvaltning.
Du har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av QA och agila testmetoder.
Du har minst 1 års dokumenterad erfarenhet av ITIL-ramverket.
Du har förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Meriterande
Du har kunskap och förståelse för Pega som utvecklings plattform
Du har erfarenhet av ärendehantering.
Du har erfarenhet av arbete inom myndighet med fler än 1 000 anställda.
Du har certifiering i ITIL.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
