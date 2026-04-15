Relationsdriven Junior Innesäljare - StagePool Stockholm
2026-04-15
Har du gått ut gymnasiet, bor i Stockholm och vill ha ett jobb där du faktiskt kan utvecklas, tjäna pengar och ha kul samtidigt?
Är du social, orädd och gillar högt tempo?
Bra. Då kanske du är precis den vi letar efter.
Vi på StagePool söker en Resultatdriven Junior Innesäljare som vill in i arbetslivet på riktigt och vara en del av ett team där ambition, energi och resultat står i fokus.
Du behöver inte ha gjort allt innan.
Du behöver inte ha världens längsta CV.
Men du behöver ha driv, pannben och vilja att lyckas.
Hos oss får du:
fina lokaler på Gärdet
ett starkt team och bra stämning
garantilön + resultatbaserad lön
workshops, coaching och utbildning
friskvård
kostnadsfritt medlemskap på StagePool
AW:s och en arbetsplats med mycket energi
Vi söker dig som:
gillar att prata med människor
har lätt för att skapa kontakt och bygga relationer
är tävlingsinriktad och motiveras av resultat
inte ger upp bara för att något tar emot
vill utvecklas inom kommunikation, försäljning och människor
talar flytande svenska
Du passar extra bra om du är:
hungrig på att komma framåt
van att ta ansvar för dig själv
positiv, målmedveten och lösningsorienterad
någon som hellre kör än tvekar
en lagspelare med hög energi
Låter det som du? Toppen! Skicka din ansökan till: work@stagepool.com
.
Varför StagePool?
För att det här inte bara är ett jobb.
StagePool är en del av underhållningsbranschen och hjälper talanger att hitta riktiga möjligheter inom kultur, media och scen. Samtidigt hjälper vi branschen att hitta arbetskraft, kreativitet och nya stjärnor.
Vi har funnits sedan 2000 och är idag en av norra Europas största jobbportaler inom kultur- och underhållningsindustrin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: work@stagepool.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StagePool Scandinavia AB
(org.nr 559141-2282)
Södra Hamnvägen 32 (visa karta
)
115 57 STOCKHOLM Jobbnummer
9857073