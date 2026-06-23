Relationsbyggande säljare och möjliggörare
Social Trade Väst ek. för. / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-06-23
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Social Trade söker nu en nyckelperson som vill vara med och utveckla affärer som skapar arbete, inkludering och hållbar samhällsutveckling.
Social Trade är ett sälj- och marknadsföringskooperativ som ägs av de sociala företagen i Västsverige. Sedan starten 2015 affärsutvecklar, marknadsför och säljer vi våra anslutna företags tjänster och produkter till kunder i hela regionen – allt från städning, flytt och trädgårdsskötsel till sömnad och catering.
Vi är det enda säljbolaget i sitt slag som arbetar för arbetsintegrerande sociala företag (ASF). När någon köper genom oss bidrar de till att fler människor går från utanförskap till egen försörjning – från bidragstagare till skattebetalare. Det är vad vi kallar Business for inclusion. Varje affär ska skapa kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta på samma gång.
Om rollen
Det här är inte en traditionell säljroll. Den sociala ekonomin är en sektor med tighta marginaler – här blir ingen rik, och de affärer du skapar mäts lika mycket i samhällsnytta som i kronor. Det vi söker är dig för vilken just det är drivkraften: att se människor komma närmare arbete och att se de anslutna företagen få fler uppdrag för att kunna anställa fler.
I rollen är du:
relationsbyggare och affärsutvecklare
nätverkare och möjliggörare
spindeln i nätet mellan kunder, offentlig sektor och de sociala företagen
Du kommer att:
utveckla nya affärsmöjligheter och skapa fler affärer för våra anslutna företag
skapa och vårda långsiktiga kundrelationer inom näringsliv och offentlig sektor
identifiera samarbeten, avtal och uppdrag
besöka kunder, analysera deras behov och matcha dem med rätt socialt företag och tjänst
bidra till att fler människor får arbete genom socialt hållbara affärer
Eftersom Social Trade ägs av sina anslutna företag innebär rollen också att vara nära kooperativets huvudmän – att förstå deras kapacitet, lyfta fram deras erbjudanden och hjälpa fler av dem att växa.
Vi söker dig som
Förstår, eller vill sätta dig in i, hur arbetsintegrerande sociala företag (ASF) fungerar och vad de kan leverera. Du behöver inte vara expert från dag ett, men du måste vilja förstå verksamheterna på djupet.
Är bekväm med att vara ensam i rollen. Du planerar din egen vecka, bokar dina egna möten och hör av dig till en kund igen även när det första samtalet inte ledde någonstans.
Kan prata med både en upphandlare på kommunen och en arbetsledare på ett litet socialt företag – och anpassa dig efter vem du har framför dig.
Är trygg nog i att ringa "kalla samtal" och bygga nya relationer från grunden och inte tar åt dig av ett nej, och tycker det är okej att en affär kan ta lång tid att mogna fram.
Drivs av att se resultatet i andra änden – att ett socialt företag fick ett uppdrag och kunde ge någon ett jobb.
Det är meriterande om du har kontakter inom offentlig sektor och näringsliv i Västsverige.
Därför är rollen viktig
Varje ny affär kan skapa arbetstillfällen, inkludering, stärkt lokal ekonomi och social hållbarhet – och samtidigt göra våra anslutna företag mer livskraftiga. Hos oss blir försäljning något större än bara affärer. Du hjälper människor närmare arbetslivet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och samhällsutvecklande uppdrag
Marknadsmässig lön och ordnade anställningsvillkor
Stor frihet och möjlighet att påverka rollens innehåll
Ett starkt nätverk inom social ekonomi och hållbar utveckling i Västsverige
Möjlighet att vara med och utveckla framtidens sociala affärer
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % som kan komma att utökas framöver i takt med verksamhetens utveckling. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Placering
Göteborgsregionen, med uppdrag i hela Västsverige och möjlighet till flexibilitet.Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation av dig själv. Berätta gärna:
varför du söker rollen
vilka nätverk och erfarenheter du tar med dig
hur du ser på sociala affärer och inkludering
I denna rekrytering har vi hjälp av vår medlem Coompanion Göteborgsregionen.
Skicka din ansökan via mail snarast då vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Sociala affärer som gör skillnad – på riktigt.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: goteborg@coompanion.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Social Trade Väst ek. för.
, https://socialtrade.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9975019