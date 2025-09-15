Rektor till vuxenutbildningen
2025-09-15
I Upplands-Bro kommun arbetar vi tillsammans för att ge våra invånare och besökare bästa möjliga förutsättningar.
Vi bygger en framtid där utbildning och utveckling står i centrum, och nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta utvecklingsresan för vår vuxenutbildning.
Om uppdraget:
Som rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro är ditt uppdrag att fortsätta utveckla en verksamhet som erbjuder utbildningar av hög kvalité och sätter elevens måluppfyllelse i fokus. Det innebär bland annat skapa attraktiva lärmiljöer, säkerställa ett gott pedagogiskt genomförande på skolan, inklusive att ge varje elev goda förutsättningar att komma vidare i sina studier eller arbete samt ansvara för rekrytering, upprätthålla en god arbetsmiljö och säkerställa en hållbar ekonomi.
Som rektor ansvarar du för både SFI, ämnen på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildningar på yrkeshögskolenivå.
Det är en bred roll där du både är operativ och strategisk. Då du även ingår även avdelningens ledningsgrupp ansvarar du för att säkerställa att hela verksamheten utvecklas och gör skillnad.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att leda och ansvara för den pedagogiska verksamheten enligt skollagens formulerade uppdrag för pedagogiska ledare. Ha verksamhets-, arbetsmiljö-, personal-, och budgetansvar samt
att driva utvecklings- och förändringsarbete.
Du rapporterar direkt till avdelningschefen för gymnasium, vuxenutbildning och enheten för arbete och vägledning (EVA).
Vi söker dig som har:
- Minimum en kandidatexamen (180hp eller motsvarande) från ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, med minst 30 högskolepoäng i pedagogik.
- Rektorsexamen/ eller pågående rektorsutbildning.
- God erfarenhet att bedriva verksamheter inom någon/flera ovan nämnda områden samt erfarenhet av budgetansvar för skolverksamhet.
- Erfarenhet av att utveckla systematiskt kvalitetsarbete.
- Erfarenhet av att leda olika professioner och komplexa organisationer, inom skolväsendet.
- Erfarenhet av att samverka och ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- En god överblick kring det egna ansvarsområdet och tar hänsyn till olika perspektiv för att hålla dig och verksamheterna à jour med omvärlden, för att kunna skapa och upprätthålla relevanta nätverk.
- Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
- Behärskar svenska flytande i både skrift och tal.
Meriterande:
- Skolledningserfarenhet inom andraspråksinlärning
- Erfarenhet från olika skolformer i kommunal regi.
- Aktuell erfarenhet att vara skolledare på Komvux.
Som rektor är du förändringsbenägen, målstyrd och lyhörd och du söker aktivt andras perspektiv och är mottaglig för dessa. I din roll är du med och bidrar till en god arbetsmiljö och arbetar för en sammanhållning som skapar en teamkänsla och en utveckling framåt.
Rektorsrollen består av komplexa arbetsuppgifter av analytisk och operativ karaktär, och eftersom vuxenutbildningen verksamhet berör många andra verksamheter ställer det höga krav på samverkan och kommunikation.
Omfattning: Heltid
Tillträde: 20260101 eller enligt ök.
Vad vi erbjuder:
Ett rektorsuppdrag där du får möjligheten att vara med forma och driva utvecklingen vuxenutbildningen. Ett professionellt sammanhang med korta beslutsvägar och nära samarbete med engagerade kollegor.
Om rekryteringsprocessen:
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 29 september 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som bedöms bäst uppfylla skallkraven (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet som efterfrågas) kommer kontaktas för ett digitalt möte via Teams. Slutkandidater genomför arbetspsykologiskt test i samband med intervju på plats i verksamheten. Referenstagning och bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat innan avtalsskrivning.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
