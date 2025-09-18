Rektor till Tångvallaskolan
Rektor med goda framtidsutsikter
Vill du vara en del av Vellinge kommun där utbildning, innovation och trivsel står i centrum?
Vellinge kommun är en plats där människor växer och utvecklas. Vår vision "Bästa möjliga livskvalitet - för dig" är en inspirationskälla att aldrig stanna upp, utan alltid fortsätta utvecklas. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för alla i Vellinge kommun.
Vi erbjuder en skola i toppklass med kunskap och lärande i fokus, som rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi har höga förväntningar och sätter tydliga och höga mål för alla elever. Vårt förhållningssätt utmärks av ständiga förbättringar och att vi våga prova nytt. Utbildning är ett prioriterat område i Vellinge kommun samtidigt som vi får ut mycket av det vi satsar. Vår uppskattade rektor på Tångvallaskolan har antagit nya spännande utmaningar och därför söker vi en rektor som vill vara med och fortsätta på vår gemensamma utvecklingsresa.
Tångvallaskolan kommer under 2026 att flytta in i nya lokaler, Nya Tångvallaskolan, då samtliga verksamhetsdelars lokaler står färdiga under det kommande året.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Tångvallaskolan är belägen i Falsterbo och är en skola med höga meritvärden och resultat. Granskningar visar att det finns en hög kvalitet inom både interna processer och resultat. Skolan är stabil och har en hög behörighet hos personalen och en låg personalomsättning. Tillsammans med biträdande rektor, administrativ chef och en kompetent personalstyrka, kommer du att leda ett rektorsområde som omfattar förskola, grundskola F-9 och fritidshem.
Uppdraget ger dig stora möjligheter att påverka utformningen av lärmiljöer då förskolan flyttar in i nya lokaler under januari 2026 för att sedan följas av grundskolan som tar sina nya lokaler i bruk augusti 2026.
Det är helt avgörande med en god relationskompetens där ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera och skapa delaktighet. Du leder genom proaktivt ansvar, personlig autenticitet och en tillåtande och bekräftande närvaro.
Du utövar ett tillitsbaserat ledarskap och genom detta ser till att våra kunniga pedagoger blir sedda, delaktiga och får utnyttja hela sin potential. Du är utvecklings- och lösningsorienterad, prestigelös och tror på att dela kunskap för att bidra till ett välfungerande team. Du uppmuntrar medarbetare att utforska nya vägar och våga pröva nya sätt att utveckla undervisningen. Du är en rektor som är nyskapande och kopplar idéer från omvärlden till handling i verksamheten, samtidigt som du i grunden är väl förankrad i forskning.
Som medarbetare i en av Sveriges bästa skolkommuner är du ambassadör för kommunen och en förebild för dina medarbetare och elever. I din roll som rektor har du ett tydligt helhetsansvar gällande verksamhet, personal och ekonomi utifrån ett förhållningssätt att varje barn och elev ska nå så långt som möjligt och lämna skolan rustad för att möta en föränderlig framtid som en välmående individ. Som ansvarig rektor följer du upp din verksamhet kontinuerligt och leder det systematiska kvalitetsarbetet nära verksamheten och med stor delaktighet av dina medarbetare.
Du har rektorsutbildning och erfarenhet som rektor. Du har erfarenhet av att organisera och bygga lärmiljöer för att möta alla elevers olika behov. Att bygga framtidens utbildning är ett viktigt uppdrag och därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Du kan välja att skriva ett personligt brev och/eller spela in en kort film där du berättar varför du är rätt person för tjänsten och vad du behöver för att trivas på arbetet. Rekryteringen kommer att påbörjas omgående och intervjuer sker löpande.
I Vellinge kommun kommer du att ingå i ledningsgruppen tillsammans med utbildningschefen och dina kompetenta rektorskollegor. Samtliga rektorer i Vellinge kommun erbjuds ett gediget chefsutvecklingsprogram. Du kommer även ha tillgång till en ekonom och stöd från HR.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.
