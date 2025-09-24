Rektor till SG/Södra Viken
Sunne kommun, Lärande och utbildning / Pedagogchefsjobb / Sunne Visa alla pedagogchefsjobb i Sunne
2025-09-24
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunne kommun, Lärande och utbildning i Sunne
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2025-09-24Beskrivning
Vill du vara med och leda en skola med stark yrkesprofil, lång tradition och framtidsfokus? SG/Södra Viken söker nu en engagerad och strategisk rektor som tillsammans med biträdande rektor vill utveckla gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan i nära samverkan med branschen, kommunen och elevernas behov.
Tjänsten som rektor på SG/ Södra Viken innebär ett övergripande ansvar för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. I Sunne finns därtill gymnasieskolan SG /Broby. Det finns ett behov och förväntan att knyta de två skolarna närmare varandra för att sätta Sunne på kartan och skapa utbildningar av högsta kvalitet. Vi vill ha en utvecklande skolkultur där förändrade konstellationer kan leda till nytänk och vidareutveckling av det som finns idag.
SG/Södra Viken är en kommunal gymnasieskola med cirka 260 elever. Skolan har en stark koppling till arbetslivet och erbjuder utbildningar som kombinerar teori med praktik i nära samarbete med branschen. Här finns naturbruksprogrammet med inriktning mot skogsbruk samt fordons- och transportprogrammet med inriktning mot transport samt anpassad gymnasieskola.
Skolan har ett modernt elevboende, tillgång till egen matsal och bibliotek, samt en mindre idrottshall där undervisningen ofta sker utomhus i skolans naturnära miljö.
Arbetsuppgifter
Som rektor är du en engagerad pedagogisk ledare som kan förmedla mål och visioner och ha en god daglig kontakt med verksamheten. Ditt uppdrag som rektor består i att leda, planera och utveckla skolans verksamhet. Du har det övergripande ansvaret för att skolverksamheten bedrivs i enlighet med de nationella målen och uppdraget i dess helhet. Du ansvarar för enhetens kvalitet genom att systematiskt och kontinuerligt planera, utvärdera och utveckla verksamheten.
Förutom uppdrag enligt skollag och läroplan har du ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Du drivs av möjligheten att påverka, är handlingskraftig och lösningsinriktad. Som ledare är du trygg och närvarande och genom dina handlingar skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa och vara nytänkande. Samtidigt kan du fatta svåra beslut och vara tydlig i ditt ledarskap. Du inspirerar till arbetsglädje och utifrån ett utvecklande och nära ledarskap bidrar du till både din egen och andras utveckling. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten, strategisk och analytisk. Som ledare är du tydlig och närvarande med ett positivt förhållningssätt som tillför energi och arbetsglädje för både medarbetare och elever.
SG/Södra Viken arbetar med att öka jämställdheten inom traditionellt mansdominerade yrkesområden. Som rektor blir du en nyckelperson i att driva detta arbete framåt genom att skapa en inkluderande och trygg lärmiljö för alla elever, synliggöra förebilder och karriärvägar för tjejer inom branschen samt samverka med näringsliv och andra aktörer för att bryta normer och öppna dörrar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har högskoleutbildning och pedagogisk ledarerfarenhet från skola eller utbildning, gärna med erfarenhet av budget-, personal- och helhetsansvar.
- har goda kunskaper om skolsystemet, gärna gymnasieskolan, dess styrdokument samt hur dessa omsätts i praktiken.
- har erfarenhet av att leda skolutveckling och driva förändringsarbete.
- är strategisk, analytisk och kvalitetsmedveten
- är en god kommunikatör som har lätt för att skapa och vårda relationer.
- ser nyttan med nätverk, samverkan och samarbete.
Det är meriterande om du har god kunskap om yrkesförberedande gymnasieprogram och har erfarenhet av att samarbeta med näringslivet.
Vi ser gärna att du har avslutad eller påbörjad rektorsutbildning.
Giltigt B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Intervjuer kommer ske fortlöpande under rekryteringsperioden.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Lärande och utbildning Kontakt
Jenni Gunnberg, Skolchef 0565-16045 Jobbnummer
9524747