Rektor till Maria Elementarskola
2026-03-20
Maria Elementarskola - med fokus på tradition och utveckling
Är du en trygg ledare med förmåga att förena gedigen skoltradition med modern pedagogik? Maria Elementarskola
söker nu en erfaren rektor som vill leda vår verksamhet med tydlighet och ett klart fokus på elevernas framgång.
Om skolan
Maria Elementarskola grundades 1875 och är därmed en av Sveriges äldsta friskolor. Vi drivs som en icke-vinstdrivande stiftelse och är en F-9-skola belägen på Södermalm med cirka 360 elever och tillhörande fritidshem. Kännetecknande för vår skola är fokus på kunskapsinhämtning kombinerat med ett stort intresse för kulturella inslag och elevernas hälsa. Arbetsuppgifter
Som rektor på Maria Elementarskola har du det övergripande ansvaret för att förvalta och utveckla en skola med en väletablerad verksamhet. Ditt uppdrag innebär att leda skolan och dess 45 medarbetare i ett långsiktigt utvecklingsarbete där du förväntas värna skolans särprägel samtidigt som du ser till att vi möter dagens krav på pedagogik.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Pedagogiskt ledarskap: Du driver arbetet för hög kvalitet i undervisningen och goda studieresultat.
• Kulturbärande roll: Du personifierar och vidareutvecklar skolans kultur som präglas av tydlighet, värme och fokus på eleverna.
• Samverkan: Du verkar för ökad transparens och en god dialog mellan skola och hem.
• Ekonomiskt ansvar: Du ansvarar för skolans ekonomi, budgetarbete och långsiktiga förvaltning. Profil
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som leder genom att skapa förtroende i hela organisationen. Som person är du professionell, har hög personlig mognad och förmåga att fatta välgrundade beslut även i utmanande situationer.
Vi söker dig som har:
• Utbildning: Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning, gärna som lärare, samt genomfört det statliga rektorsprogrammet.
• Erfarenhet: Flerårig erfarenhet som rektor inom grundskolan, med vana av förändringsledning och pedagogiskt utvecklingsarbete.
• Ekonomisk kompetens: Dokumenterad erfarenhet av ekonomistyrning och fullt budgetansvar.
• Kommunikativ förmåga: Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och fungerar som en god ambassadör för skolan.
• Värderingar: Ett genuint intresse för klassisk bildning och kulturella värden kombinerat med god digital kompetens. Så ansöker du
Vi ser fram emot att lära känna dig och höra om dina erfarenheter som rektor och om hur du vill bidra till Maria Elementarskolas framtid.
Om processen:
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering.
För att säkerställa en objektiv och likvärdig bedömning av alla kandidater som uppfyller kraven på utbildning och erfarenhet används inledningsvis Assesios psykometriska tester. Inbjudan till dessa skickas via e-post och testerna tar cirka 45 minuter att genomföra.
• Frågor: Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Staffan Bjuhr på staffan.bjuhr@clwork.se
.
• Sök tjänsten: Skicka in din ansökan via https://clockworkpeople.se/annons/17998/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
