Leveransadministratör till fordonsföretag
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-11
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, Mölndal
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, Lerum
eller i hela Sverige
Är du noggrann och gillar struktur i jobbet? Nu söker vi en Leveransadministratör till ett fordonsföretag. Du kommer arbeta med fakturor, leveranser och uppföljning i flera system. Rollen passar dig som trivs med ansvar, högt tempo och daglig koordinering mellan olika flöden och kollegor.
Start: Snarast
Slut: 31/1 2027 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Plats: Torslanda
Uppdragsbeskrivning
I rollen som leveransadministratör arbetar du med daglig administration kopplad till leveransflöden och ekonomi. Du hanterar leverantörsfakturor i Medius genom kontering och uppföljning. Du godkänner rekvisitioner löpande under dagen och säkerställer att processerna flyter på utan stopp.
Du gör kontroller av kundleveranser i Scrive och Tacdis dagen efter leverans, samt genomför efterkontroller i Bilvision och Tacdis. Du fångar upp ärenden från ägarbytesbevakning via FreshDesk och skapar lagerposter för batchbilar.
Arbetet innefattar även betalningar av nya bilar, hantering av post dagligen samt registrering av rapporter.
Du följer upp obelånade och återredovisade avtal veckovis och säkerställer att påminnelser skickas ut i tid. Du har även ansvar för uppföljning av fakturerade handlarbilar.
Du arbetar i flera system samtidigt och har kontakt med olika funktioner internt.
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete där noggrannhet och struktur är viktigt. Publiceringsdatum2026-06-11Erfarenheter
Minst 1-2 års arbete med administration eller ekonomi
Arbete med fakturahantering eller liknande uppgifter
Klarar av högt tempo kombinerat med noggranhet
Utbildning
Gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi eller administration
Språk
Svenska i tal och skrift
Grundläggande engelskaDina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
Klarar att hantera flera uppgifter samtidigt
Ansvarstagande och självgående
Trivs med rutinarbete och tydliga processer
Meriterande
Erfarenhet av systemen Tacdis, Scrive, Medius, Kompis eller Simba
Erfarenhet av bilbranschen
Erfarenhet av arbete med leveransflöden eller registreringar
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Carl Henric Möller på 031 617234.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Manpower AB Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se Jobbnummer
9960403