Leveransadministratör till fordonsföretag

Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2026-06-11


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Är du noggrann och gillar struktur i jobbet? Nu söker vi en Leveransadministratör till ett fordonsföretag. Du kommer arbeta med fakturor, leveranser och uppföljning i flera system. Rollen passar dig som trivs med ansvar, högt tempo och daglig koordinering mellan olika flöden och kollegor.


Start: Snarast
Slut: 31/1 2027 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Plats: Torslanda

Uppdragsbeskrivning

I rollen som leveransadministratör arbetar du med daglig administration kopplad till leveransflöden och ekonomi. Du hanterar leverantörsfakturor i Medius genom kontering och uppföljning. Du godkänner rekvisitioner löpande under dagen och säkerställer att processerna flyter på utan stopp.
Du gör kontroller av kundleveranser i Scrive och Tacdis dagen efter leverans, samt genomför efterkontroller i Bilvision och Tacdis. Du fångar upp ärenden från ägarbytesbevakning via FreshDesk och skapar lagerposter för batchbilar.
Arbetet innefattar även betalningar av nya bilar, hantering av post dagligen samt registrering av rapporter.
Du följer upp obelånade och återredovisade avtal veckovis och säkerställer att påminnelser skickas ut i tid. Du har även ansvar för uppföljning av fakturerade handlarbilar.
Du arbetar i flera system samtidigt och har kontakt med olika funktioner internt.

Vem passar för uppdraget?

Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete där noggrannhet och struktur är viktigt.

Publiceringsdatum
2026-06-11

Erfarenheter
Minst 1-2 års arbete med administration eller ekonomi
Arbete med fakturahantering eller liknande uppgifter
Klarar av högt tempo kombinerat med noggranhet

Utbildning

Gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi eller administration

Språk

Svenska i tal och skrift
Grundläggande engelska

Dina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
Klarar att hantera flera uppgifter samtidigt
Ansvarstagande och självgående
Trivs med rutinarbete och tydliga processer

Meriterande

Erfarenhet av systemen Tacdis, Scrive, Medius, Kompis eller Simba
Erfarenhet av bilbranschen
Erfarenhet av arbete med leveransflöden eller registreringar

Så ansöker du

Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Carl Henric Möller på 031 617234.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.

Varför Jefferson Wells

Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)
412 50  GOTHENBURG

Arbetsplats
Manpower AB

Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller
carl-henric.moller@jeffersonwells.se

Jobbnummer
9960403

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