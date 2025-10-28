Rektor till Limmaredskolan F-6
Tranemo kommun / Pedagogchefsjobb / Tranemo Visa alla pedagogchefsjobb i Tranemo
2025-10-28
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranemo kommun i Tranemo
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda utvecklingen av Limmaredskolan? Då är det dig vi letar efter!
Vi söker en driven och engagerad rektor som vill utveckla och utvecklas tillsammans med andra. Här får du chansen att tillsammans med engagerade medarbetare skapa en miljö där trygghet, lärande och delaktighet står i centrum.
Limmaredskolan är en F6-skola med cirka 200 elever och omkring 20 medarbetare. Verksamheten präglas av engagemang, samarbete och professionalitet, där all personal arbetar gemensamt och prestigelöst för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och trivsel. Vi arbetar aktivt för att varje elev ska mötas, utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Skolan har ett välfungerande elevhälsoteam med hög kompetens, vilket utgör en central del i vårt arbete med att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö.
Som rektor vid Limmaredskolan får du chansen att göra skillnad. Du utövar ett närvarande, tydligt och engagerat ledarskap nära både elever och personal. Med fokus på lärande, delaktighet och kvalitet leder du skolans utveckling framåt både i det dagliga arbetet och i de långsiktiga strategierna. Du har ett helhetsansvar för att planera, följa upp och vidareutveckla verksamheten i linje med styrdokument, mål och riktlinjer. Här får du möjlighet att kombinera operativt ledarskap med strategiskt tänkande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleutbildad med pedagogisk inriktning, gärna med erfarenhet från F6. Du har god kännedom om skolans styrdokument samt ett genuint intresse för undervisning, lärande och skolutveckling.
Det är meriterande om du har arbetat som rektor eller har annan erfarenhet av ledande befattning inom skolväsendet. Det är även meriterande om du har genomgått rektorsprogrammet.
Som ledare är du tydlig, lyhörd och trygg, och du har förmågan att skapa engagemang, struktur och delaktighet. Du är självständig i ditt beslutsfattande, har god analytisk förmåga och uttrycker dig väl. Ditt ledarskap präglas av omtanke om kommunikation och samverkan, där medarbetares engagemang och idéer tas tillvara för att skapa delaktighet och ett gemensamt ansvar. Genom din goda samarbetsförmåga bidrar du till ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat där alla känner sig inkluderade. Du arbetar målmedvetet i en målstyrd verksamhet, med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling. Du identifierar och analyserar problem, fattar välgrundade beslut och föreslår lösningar som bidrar till utveckling och förbättring.
Är du även en person som har förmåga att överblicka verksamheten och sätta den egna skolans arbete i ett större sammanhang, samt att du delar Limmaredskolans värdegrund där inkludering, jämställdhet och mångfald är naturliga delar av skolans arbete så är du rektorn för oss!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun Kontakt
Verksamhetschef förskola och grundskola
Frans Stjerna frans.yliheikkilastjerna@tranemo.se 0325-57 64 27 Jobbnummer
9576728