Rektor till Emiliaskolan
2025-11-06
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Emiliaskolan är en F-3 skola belägen strax söder om Landskrona i Häljarp, med naturen precis runt hörnet. För närvarande går det cirka 340 elever på skolan och vi är både fyr- och treparallella klasser per generation. Vi är en skola med goda resultat både när det gäller måluppfyllelse, känslan av trygghet och trivsel samt närvaro. Vår vision är att alla elever ska äga en känsla av att Våga, Vilja och Kunna!
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Som rektor på Emiliaskolan leder du den pedagogiska verksamhet och driver ett systematiskt kvalitetsarbete som ökar likvärdighet och undervisningskvalitet. Du säkerställer att både personal och elever får rätt förutsättningar för att nå sin fulla potential. Du kommer även att vara en del av rektorsgruppen, med möjlighet att bidra till utvecklingen av Landskrona stads alla skolor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
* Ha det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten
* Driva långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete med analyser, planering och uppföljning
* Leda personalen mot gemensamma mål för ökad likvärdighet
* Ansvara för elevhälsa, personal, ekonomi och arbetsmiljö
* Samverka med vårdnadshavare, socialtjänst, polis och det lokala närings- och föreningslivet
Bidra i rektorsgruppen och till utvecklingen av alla skolor i Landskrona stad
Du har:
* Relevant högskoleutbildning
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av att leda och driva systematiskt kvalitetsarbete inom skola
* Slutförd eller påbörjad rektorsutbildning
* Erfarenhet av förändringsledning
* Erfarenhet av skolledarskap
Som person är du strukturerad och har en naturlig förmåga att skapa förtroende hos både personal, elever och vårdnadshavare. Du ligger alltid steget före, ser möjligheter där andra ser hinder och tar initiativ för att driva utveckling framåt. Du är resultatorienterad, brinner för systematiskt förbättringsarbete och strävar ständigt efter hög kvalitet i allt du gör. Med ditt engagemang inspirerar du dina medarbetare, skapar en positiv arbetsmiljö och säkerställer att både elever och personal når sin fulla potential. Utbildning på vetenskaplig grund är en självklarhet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
