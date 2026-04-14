Rektor till Bulltoftaskolan
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Bulltoftaskolan är en del av en bred utbildningsverksamhet där samarbete, inkludering och nytänkande står i centrum. Som rektor har du ett övergripande ansvar för skolans pedagogiska, ekonomiska och organisatoriska utveckling.
I uppdraget ingår att:
leda och utveckla det pedagogiska arbetet med fokus på kunskapsresultat, trygghet och likvärdighet
vara chef för medarbetarna med ansvar för arbetsmiljö, rekrytering, utvecklingssamtal och kompetensutveckling
driva det systematiska kvalitetsarbetet och omsätta styrdokument till tydliga mål och arbetssätt i vardagen
arbeta nära elever, vårdnadshavare och personal för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö
samverka med andra skolledare och funktioner inom förvaltningen för att utveckla hela verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som kombinerar ett tydligt ledarskap med lyhördhet och ett genuint engagemang för elevers lärande och medarbetares arbetsmiljö. Du trivs i att både driva utveckling och skapa stabilitet.
Nödvändiga krav
Lärarexamen
Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet
Minst tre års skolledarerfarenhet inom F-6-verksamhet
Minst tre års erfarenhet av elevnära arbete inom skolverksamhet
Erfarenhet av budgetarbete
Meriterande
Erfarenhet som rektor
Genomförd rektorsutbildning och/eller ledarskapsutbildning/ledarutvecklingsprogram
Om arbetsplatsen
Bulltoftaskolan är en F-6-skola med cirka 300 elever och fritidshemsverksamhet. Skolan ingår i Bulltofta rektorsområde tillsammans med Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan, där samverkan mellan skolorna är en viktig del för att stärka likvärdighet och utveckling.
På skolan finns ett välfungerande elevhälsoteam med olika professioner som arbetar nära elever och personal för att främja lärande och välmående. Skolbiblioteket har en central roll i undervisningen och används aktivt för att stärka läsning och informationskunnighet.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
