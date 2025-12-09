Rektor till Bjäre skola F-6
2025-12-09
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
I hjärtat av Västra Karup, omgiven av skog och vacker miljö, ligger Bjäre skola. Här arbetar 40 medarbetare fördelade på tre arbetslag. Bjäre skola F-6 har idag drygt 230 elever och vi växer.
Inom vår personalstyrka har vi hög legitimationstäthet och ett gemensamt driv att fortsätta utveckla vår skola.
Läs mer här:https://www.bastad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/bjare-skola.htmlPubliceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Vi söker en rektor med driv för framtidens lärande!
Våra ambitioner är höga. I Båstad kommun arbetar vi för en skola tillgänglig för alla, där höga kunskapsresultat, trygghet och utvecklingskraft är grunden. Nu söker vi dig som vill leda med tydlighet, värme, humor och framtidstro med digitalisering, värdegrund och lärande i centrum.
Ett ledaruppdrag mitt i utvecklingen
Du kommer att leda skolans arbete tillsammans med kompetenta medarbetare. Vi söker dig som är inspirerande, närvarande och modig, och som trivs med att arbeta tillsammans och bygga kultur. Hos oss får du vara en drivande kraft i en dynamisk, framtidsinriktad skolmiljö, där elevernas bästa alltid kommer först.
Ditt uppdrag
Som rektor kommer du att:
* Leda det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på likvärdighet, digital kompetens och hållbart lärande
* Ha personal- och arbetsmiljöansvar
* Driva värdegrundsarbete, barn- och elevhälsa samt ett språkutvecklande arbetssätt
* Utveckla skolbibliotekens roll i utbildningsverksamheten
* Vara med och forma hur generativ AI och digitala verktyg kan användas klokt i undervisningen
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
* Är en tydlig, strategisk och kommunikativ ledare
* Har elevens bästa i fokus alltid
* Har ett relationellt ledarskap
* Brinner för skolutveckling och framtidens lärande utifrån ett forskningsbaserat angreppssätt
* Har ett digitalt mindset och ser möjligheter i att använda AI och teknik som stöd i både undervisning och ledarskap
* Har förmåga att tänka både helhet och detalj
* Har god analytisk förmåga och arbetar systematiskt
Vad erbjuder vi?
Du får vara med och:
* Leda en organisation i rörelse, med stark framtidstro
* Vara en del av ett kollegialt och engagerat ledarteam
* Utforska och påverka hur digitalisering och AI kan användas klokt och pedagogiskt i våra skolor
* Arbeta i en kommun med korta beslutsvägar och nära till både hav, natur och nätverkKvalifikationer
Adekvat lärarutbildning och påbörjad eller fullföljd Rektorsutbildning. Du har erfarenhet av att leda och samordna utvecklingsarbeten. Du är förtrogen med styrdokumenten och väl förankrad i Lgr 22 och ditt arbete vilar på vetenskaplig grund. Intresse för och kunskaper kring digitalisering är av stor vikt.
I rollen som rektor behöver du vara strukturerad och relationsskapande. Du har en stark inre drivkraft gällande elevens rätt och alla människors lika värde och har mod att stå upp för det perspektivet i alla lägen. Du har ett normkritiskt förhållningssätt och ett intresse för nya arbetssätt och lösningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Välkommen med din ansökan!
