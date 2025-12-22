Rektor till Avan och Klöverträskskolan Luleå
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Klöverträskskolan är en f-6 skola belägen mitt i byn, där trygghet och gemenskap står i centrum. Här ska alla känna sig sedda och inkluderade. I samma byggnad som skolan finns även förskolan, som rektor ansvarar för, vilket skapar en naturlig och smidig övergång för barnen - de möter en välbekant miljö, personal och kamrater redan från start.
Avanskolan är en f-6 skola med naturskönt läge mellan ängar och den glittrande älven. Skolan erbjuder rymliga och välutrustade lokaler med egen idrottshall, slöjdsalar, bild- och musiksal samt ett inspirerande skolbibliotek. Här finns goda förutsättningar för kreativitet och lärande i en trygg miljö där varje elev blir sedd.
Vi söker nu en rektor som uppskattar ett nära och engagerat ledarskap, präglat av samarbete och en välkomnande skolmiljö. Låter det som något för dig - passa på att skicka in en ansökan!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
I rollen som rektor blir du ansvarig för årskurserna f-6 och förskolan i Klöverträsk som är integrerad med skolan samt Avanskolan f-6. Som rektor hos oss kommer du att ha en central roll i att leda och utveckla våra verksamheter i enlighet med skollagen. Dina ansvarsområden inkluderar att vara den ledande kraften bakom skolans vision och mål, skapa en välstrukturerad och trivsam arbetsmiljö samt främja samarbete och kommunikation. Genom att vara en engagerad och säker ledare skapar du en trygg och motiverande kultur där medarbetarna trivs och utvecklas. I rollen ingår personalansvar samt budget- och resultatansvar.
Tillsammans med övriga rektorer inom grundskolan, områdeschef, skolchef och utvecklingsledare ingår du i ett team där samverkan är ett ledord. Som rektor hos oss får du en central roll i att leda och forma framtidens utbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och erfarenhet från pedagogiskt arbete inom skolverksamhet. Du har skaffat dig pedagogisk insikt, både genom utbildning och erfarenhet. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet av att vara skolledare eller rektor. Har du genomgått rektorsprogrammet eller annan ledarutbildning är det också meriterande.
Om du har genomfört rektorsprogrammet erbjuds du en tillsvidareanställning som rektor. Om du inte har genomgått rektorsprogrammet får du en tillsvidareanställning utifrån din pedagogiska utbildning och ett treårigt förordnande som rektor.
För att lyckas i rollen krävs det att du är strukturerad och kan organisera, planera och följa upp ditt arbete och verksamheten. Din förmåga att bygga förtroendefulla relationer, att samarbeta med andra samt främja samarbete kommer att vara avgörande. Du är en trygg, engagerad och lyhörd ledare som genom att skapa delaktighet, engagemang och motivation leder medarbetare och verksamhet mot ett gemensamt mål i fokus på elevers utveckling och lärande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
