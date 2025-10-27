Rektor Sofielundsskolan
Sollentuna Kommun / Pedagogchefsjobb / Sollentuna Visa alla pedagogchefsjobb i Sollentuna
2025-10-27
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Sofielundsskolan är en skola med hög ambition och stort hjärta, belägen i ett område med rika möjligheter. Skolans upptaganingsområde tillför en mångkulturell, variationsrik och varm atmosfär. Här arbetar vi för att varje elev ska lyckas, oavsett bakgrund.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som rektor för Sofielundsskolan har du det övergripande ansvaret för verksamheten från förskoleklass till årskurs 9. Du leder och utvecklar skolans pedagogiska arbete i nära samarbete med skolans ledningsgrupp, lärare och övrig personal.
Ditt uppdrag är att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där elevernas kunskapsutveckling och välmående står i centrum. Du ansvarar för skolans resultat, budget, personal och arbetsmiljö, och arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande styrdokument.
Som rektor förväntas du också vara en närvarande och tydlig ledare som inspirerar och skapar delaktighet i skolans utvecklingsarbete.
Som rektor i Sollentuna kommun leds du av skolchef och ingår i en kompetent och ambitiös rektorsgrupp som består av 15 rektorer med ansvar för grundskola och anpassad grundskola.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god förmåga att kommunicera och skapa engagemang hos medarbetare och elever.
Du har bakgrund som rektor eller biträdande rektor i grundskolan, har lärarexamen och har genomfört statliga rektorsutbildningen. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta strategiskt med skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete samt att du kan fatta välgrundade beslut med både elevernas bästa och verksamhetens mål i fokus.
Du har god kännedom om skolans styrdokument och erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet. Det är meriterande om du har arbetat i mångkulturella skolmiljöer och har förståelse för de möjligheter och utmaningar det innebär.
Som ledare är du strategisk, målinriktad och besitter ett mod att stå upp när det behövs. Du är lyhörd men samtidigt beslutsmässig och kan balansera humor, glädje och värme med en tydlighet.
Din förmåga att skapa tillit och förtroende är framträdande i alla sammanhang och du värdesätter ett nära ledarskap och skapar goda relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett viktigt och spännande rektorsuppdrag i en stark skolkommun. Rollen ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort ansvar. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan senast 16/11.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Jobbnummer
9575212