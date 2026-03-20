Rektor Skrantaskolan 7-9
2026-03-20
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Skrantaskolan är en del av skolförvaltningen och ligger i södra delen av Karlskoga. Vi har ca 325 elever. Vi som arbetar på Skrantaskolan har en kultur där vi stöttar, kompletterar och lär av varandra. Vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Här arbetar vi tillsammans för eleverna och betonar vikten av goda relationer.
Arbetsuppgifter
Är du en trygg och tydlig ledare som brinner för högstadiets unika utmaningar och möjligheter? Vill du leda en skola där både elever och personal får växa, trivas och lyckas? Då kan du vara den vi söker!
Som rektor hos oss har du en avgörande roll i att skapa en trygg och inspirerande skola där eleverna får rätt förutsättningar att lyckas. Du leder skolans utveckling med fokus på lärande, studiero och relationer tre viktiga byggstenar i högstadiets vardag.
Ditt arbete innebär att:
* Förvalta en stark skolkultur - där elever känner sig sedda, motiverade och utmanade.
* Leda och utveckla - du är en närvarande ledare som inspirerar och skapar tydliga ramar.
* Organisera för skolframgång - med tydliga strukturer och ett systematiskt kvalitetsarbete.
* Vara en del av kommunens skolutveckling - tillsammans med andra rektorer driver du kommunens utveckling framåt.
Du har stöd av en biträdande rektor, skolassistent och centrala funktioner inom elevhälsa, HR, ekonomi, IT, kommunikation och kvalitet.
Vi erbjuder dig:
På Skrantaskolan får du en ledarroll där du kan påverka på riktigt. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö, en stark gemenskap och möjligheter till professionell utveckling. Här finns utrymme för idéer, initiativ och långsiktig förändring.
Vi söker dig som:
* Har en högskole- eller universitetsexamen inom pedagogik.
* Har erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet inom skolan.
* Förstår högstadieelevers behov och kan bygga en skolkultur där både elever och personal trivs.
* Har god kännedom om skolans styrdokument och pedagogiska uppdrag.
Det är meriterande om du har:
* Rektorsutbildning.
* Specialpedagogisk utbildning.
* Erfarenhet som rektor eller biträdande rektor på högstadiet.
* Erfarenhet av att leda skolutveckling och förändringsarbete.
För att lyckas i rollen behöver du vara en tydlig, lyhörd och lösningsfokuserad ledare. Högstadiet är en spännande miljö där ingen dag är den andra lik - du behöver ha förmågan att skapa struktur samtidigt som du hanterar förändring och snabba beslut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Provanställning kan förekomma.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026-00186".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Kontakt
Verksamhetschef grundskola
Lars Weman 0586-614 24
9808715