Rektor i förskola till Mölnlycke
Härryda kommun / Pedagogchefsjobb / Härryda Visa alla pedagogchefsjobb i Härryda
2026-06-24
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
er).
Din arbetsplats
Som rektor hos oss kommer du att ingå i en grupp om 12 rektorer med ansvar för förskolor i Mölnlycke. Vi har en utvecklad arbets- och utvecklingsorganisation i rektorsgruppen, där ett delande och lärande genomsyrar kulturen. Du kommer att få ett gott stöd av dina rektorskollegor då du kommer att ingå i ett geografiskt team. Som ny rektor i kommunen får du även ett gediget introduktionsprogram en mentor samt kompetensutveckling i din rektorsroll. Till din hjälp har du även stödfunktionerna inom sektorn och kommunen, såsom administratör, ekonomi, HR, verksamhetsstöd och ett nära samarbete med team Barnhälsan. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 3000 kr om året.
Ditt uppdrag
Vi söker en rektor till förskolor i Mölnlycke. Ditt uppdrag som rektor blir att genom ett tydligt ledarskap organisera och skapa goda förutsättningar för verksamheten. Du skapar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare och leder arbetet mot enhetens uppsatta mål och vision. Du ansvarar för att säkra verksamhetens kvalité samt har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Har ett stort intresse i att bygga Sveriges bästa skola tillsammans med rektorskollegorna och pedagogerna, samt arbetar i samklang med de förväntningar och ansvar som finns i ledarskapet.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa och utveckla förskolor som håller en hög kvalité, där vi arbetar mot en likvärdig förskola, likvärdig undervisning och stöd för alla barn. Som rektor är ditt uppdrag att utveckla verksamheten genom att stötta och utmana pedagogerna i deras ledarroll. Det förväntas att du som rektor bidrar med en bra kollegial anda mot dina kollegor och är en del av en god arbetsmiljö.
Som rektor ingår du också i ett större sammanhang tillsammans med grundskolans rektorer där vi bland annat arbetar för Sveriges Bästa skola 1-16 år. För att nå målbilden har sex prioriterade områden valts ut, vi kallar dem för våra byggstenar. De pekar ut vägen mot målet och utvecklingsarbetet inom dessa sker löpande. Våra sex byggstenar är: Undervisning, relationer, trygghet, barn- och elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete samt kultur och ledarskap. Alla är självklart förankrade i läroplanen.
Det här krävs för tjänsten
Vi vill att du har relevant högskoleutbildning och det är meriterande om du har pågående/slutförd rektorsutbildning. För rollen som rektor söker vi dig som har chefserfarenhet inom förskoleverksamhet, alternativt ledaruppdrag som likställs med rektorsuppdraget. Du är trygg med att leda andra utifrån styrdokumenten.
Som rektor förväntas du ha kompetens inom alla relevanta styrdokument som rör kommunal förskoleverksamhet och vara skicklig på att navigera genom dem. Du har en god förmåga att överblicka det egna ansvarsområdet genom en hållbar organisation samt sätta verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du förväntas följa det kommunala uppdraget för chefer i vår kommun.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För att lyckas i rollen har du förmåga att kommunicera verksamhetens gemensamma mål och leda verksamheten mot en hög måluppfyllelse, både på förskolorna och i rektorsgruppen. Du har ett stort intresse för det kollegiala samarbetet, med såväl dina rektorskollegor som stödfunktioner.
Vidare ser vi att du har en god kommunikativ förmåga genom att delge information och skapa dialog i olika forum såväl internt som externt. Att du är lyhörd och verkar för goda relationer och förtroendefulla dialog med såväl barn, vårdnadshavare och medarbetare. Du är positiv, lösningsinriktad och flexibel i din ledarroll.
Du är en trygg och modig ledare som bygger tillitsfulla relationer, skapar engagemang och får människor att växa tillsammans. Genom ett närvarande och utvecklingsriktat ledarskap skapar du goda förutsättningar för barns lärande, medarbetares utveckling och en hållbar verksamhet. Som rektor visar du förtroende för medarbetares kompetens och skapar en kultur där alla tar ansvar för verksamhetens utveckling.
Med hänsyn till semesterperioden kommer kortintervjuer eventuellt ske innan v 28. Långintervjuer kommer att ske efter semestern, v 32. Innan anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur Polisens belastnings- och misstankeregister. Arbetspsykologisk testning tillämpas i denna rekrytering.
Vad vi erbjuder dig
Som ny rektor i kommunen får du ett gediget introduktionsprogram med en mentor samt kompetensutveckling i din rektorsroll. Till din hjälp har du även stödfunktionerna inom sektorn och kommunen, såsom administratör, ekonomi, HR, verksamhetsstöd och team Barnhälsan.
Vi erbjuder kompensutveckling för både rektorer som pedagoger i kommunen med fokus på språkutvecklande arbetssätt och matematikförståelse. Flertalet förskollärare har ingått i en processledarutbildning under 4 år ledd av forskaren Sven Persson. Forskning och beprövad erfarenhet står högt i vår prioriteringslista, därför samarbetar vi med flera forskare som vi knyter an i vårt arbete med stöd av våra verksamhetsutvecklare.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fem senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333042". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Kommunal Härryda kommunal@harryda.se 010-442 94 44 Jobbnummer
9976178