Rektor Hörby kommun
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Nu finns möjligheten till en spännande och utvecklande rektorstjänst i Hörby kommun. I den här tjänsten är du rektor för en mindre grundskola åk F-6 samt en mindre förskola, belägna bredvid varandra i en vacker miljö i Kilhult. Grundskolan har ca 70 elever, förskolan ca 40 barn med engagerade och lojala personalgrupper.
I uppdraget ingår även den Öppna förskolan som är en del av kommunens nya familjecentral samt ett övergripande ansvarsområde utifrån kompetens och lämplighet.
Hörbys samtliga skolverksamheter arbetar efter tre långsiktiga övergripande mål, språkutveckling, matematikutveckling samt högre närvaro. I ditt uppdrag ingår att du driver och följer upp skolornas strategiska utvecklingsarbete tillsammans med processledare och förstelärare, att du leder pedagogiska processer och säkerställer att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, att du initierar och följer upp systematiskt kvalitetsarbete för att stärka måluppfyllelse, trygghet, omsorg och studiero och långsiktig verksamhetsutveckling
Ett specifikt uppdrag i den här tjänsten är att utveckla tidiga insatser och samarbetsformer mellan förskolan och grundskolan som ger effekter för barnens lärande.
Du har ansvar för budget, personal och arbetsmiljö i med- och motgång.
Du ingår i ledningsgruppen för Sektor bildning tillsammans med övriga rektorer från förskola till vuxenutbildning, arbetsmarknadschef, elevhälsochef, administrativ chef, verksamhetsstrateg, utvecklingsledare och Sektorchef bildning/skolchef.
Som chef i Hörby kommun har du tillgång till kvalificerade stödresurser inom bland annat ekonomi och HR-frågor. Du är direkt underställd Sektorchef bildning/Skolchef.Kvalifikationer
Vi söker dig med;
* Pedagogisk utbildning på högskolenivå med lärarexamen.
* Minst fem års arbetslivserfarenhet inom skola
* Är väl insatt i de lagar och riktlinjer som styr våra verksamheter.
* Erfarenhet från att leda skolutveckling och följa upp genom systematiskt kvalitetsarbete.
* Rektorsutbildning är meriterande.
* Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort med tillgång till egen bil
Du har en idé om ett pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och utveckling hos både barn, elever och personal. Dessutom har du ett starkt engagemang och intresse för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och elever.
Ditt ledarskap baseras på ett relationellt och tillitsfullt förhållningssätt. Du har förmåga att anpassa dig till nya omständigheter och behov, lyssnar aktivt samt förmedlar information på ett begripligt sätt. Vidare är du trygg med att ge konstruktiv feedback i syfte att främja verksamheternas utveckling.
Du är även en person som kan arbeta självständigt utifrån överenskomna uppdrag men också samarbeta i team mot gemensamma mål. Du har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt för att utveckla skolornas verksamhet och du kan analysera verksamheternas behov och utifrån dem se vilka långsiktiga förbättringsåtgärder som kan vara aktuella.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och för tjänsten behöver du ha förmågor som kommunikativ, analytisk, självständig, kreativ, lyhörd samt ha god samarbetsförmåga.
Vi hoppas att du blir nyfiken på tjänsten och vill arbeta med förskola och grundskola tillsammans med engagerad personal som tar ansvar för sitt och barnens/elevernas lärande, utveckling och trygghet.
ÖVRIGT
