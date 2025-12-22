Rektor Hackebackeskolan
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vill du bidra till att Hackebackeskolans elevers utveckling och måluppfyllelse?
Hackebackeskolan är en kommunal F-6 skola med cirka 250 elever som präglas av mångkulturalitet. På Hackebackeskolan finns ett fritidshem med cirka 100 elever. Skolan har engagerad och kompetent personal, samt en elevhälsoorganisation med speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator och tillgång till kommunens skolpsykolog - för att eleverna på ska nå så långt som möjligt i sitt lärande.
Som rektor hos oss leder och utvecklar du skolan tillsammans med skolans biträdande rektor.
Du ingår i kommunen rektorsgrupp som träffas kontinuerligt för att utveckla kommunens förskolor och skolor. I ditt uppdrag ingår att du driver och följer upp skolans strategiska utvecklingsarbete tillsammans med biträdande rektor, att du leder pedagogiska processer och säkerställer att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, att du initierar och följer upp systematiskt kvalitetsarbete för att stärka måluppfyllelse, trygghet och studiero och långsiktig verksamhetsutveckling.
Du förväntas att ha ansvar för budget, personal och arbetsmiljö i med- och motgång.
Som chef i Lessebo kommun har du tillgång till kvalificerade stödresurser inom bland annat ekonomi och HR-frågor. Du är direkt underställd utbildningschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk examen på eftergymnasial nivå, lärarexamen, och som är väl insatt i de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet. Du har erfarenhet från att leda skolutveckling, följa upp genom systematiskt kvalitetsarbete. Erfarenhet av arbete som biträdande rektor.
Rektorsutbildning är meriterande.
Du har en idé om ett pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och utveckling hos både elever och personal. Dessutom har du ett starkt engagemang och intresse för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.
Ditt ledarskap baseras på ett relationellt och tillitsfullt förhållningssätt. Du har förmåga att anpassa dig till nya omständigheter och behov, lyssnar aktivt samt förmedlar information på ett begripligt sätt. Vidare är du trygg med att ge konstruktiv feedback i syfte att främja verksamhetens utveckling.
Du är även en person som kan arbeta självständigt utifrån överenskomna uppdrag men också samarbeta i team mot gemensamma mål. Du har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt för att utveckla skolans verksamhet och du kan analysera verksamhetens behov och utifrån dem se vilka långsiktiga förbättringsåtgärder som kan vara aktuella.
Vi hoppas att du blir nyfiken på tjänsten och vill arbeta på en skola med engagerad personal som tar ansvar för sitt och elevernas lärande och utveckling.
Välkommen med din ansökan!
