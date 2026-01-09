Rektor Förskola, Falkenbergs kommun
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Vill du vara med på Utbildning Falkenbergs förbättringsresa och bidra till en förskola med hög kvalitet?
Vi söker nu en engagerad och målinriktad rektor som vill vara med och förverkliga vår gemensamma vision för förskolorna i Falkenberg:
Genom nyfikenhet, lekfullhet och glädje vill vi tillsammans skapa meningsfullhet och framtidstro som bygger på demokratiska grunder, där vi lär om och lär nytt för ett hållbart samhälle. Barns åsikter tas tillvara, olikheter berikar och vi:et är större än jaget.
Som rektor hos oss har du ett helhetsansvar för verksamheten. Det innebär ledning av den pedagogiska verksamheten samt ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och utvecklingsarbete. Du får möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med ett kompetent team av rektorskollegor, pedagogistor och specialpedagoger.
För att utveckla och följa upp undervisningens kvalitet arbetar vi med kvalitetsindikatorer för språk, matematik och positiv lärandeidentitet. Vi använder även vårt stödmaterial Låt oss förundras om lärmiljöns betydelse som inspirerar till trygga, roliga och lärorika miljöer för alla barn.
I Falkenbergs kommun är förskolorna organiserade i fem förskoleområden där du som rektor ingår i ett nära samarbete med andra rektorer under ledning av verksamhetschef. Tillsammans verkar vi för likvärdighet, kvalitet och utveckling med barnens bästa i fokus.
Vi söker en drivande visionär med en coachande ledarstil som har förmågan att skapar tillit och möjlighet för medarbetare att växa. Du leder och utvecklas som ledare tillsammans med dina medarbetare och rektorskollegor. Hos oss väntar ett arbetsklimat präglat av engagemang, tillsammansarbete och framtidstro.
Välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
Du har pedagogisk högskoleexamen, helst erfarenhet som skolledare för förskola, förskoleklass eller grundskola med god insikt i verksamheten för barn 1-6 år.
Det är meriterande med genomgången rektorsutbildning
Du är väl förankrad i styrdokument och forskning.
Du är väl förtrogen med IT som en naturlig del i lärprocesserna och i övrig verksamhet.
Du har god organisatorisk och strukturell förmåga samt kunskap inom arbetsmiljö-, personal- och ekonomiarbete.
Du är tydlig i din kommunikation och har modet att gå från ord till handling på ett motiverande och inspirerande sätt
Du har lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift
Körkort är ett krav
ÖVRIGT
Examensbevis, intyg ska bifogas i ansökan.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
(org.nr 212000-1231), http://kommun.falkenberg.se Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Anette Klang Jensen anette.klang-jensen@falkenberg.se 0346-88 51 93 Jobbnummer
