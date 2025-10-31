Rekryteringsspecialist HR Nord
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du använda din rekryteringskompetens till att göra verklig skillnad varje dag?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för rättsväsendet och flera års erfarenhet av kvalificerad rekrytering. Hos Kriminalvården får du möjlighet att bidra till ett tryggare samhälle genom att säkerställa att rätt personer anställs i viktiga
funktioner.
Hos oss erbjuds du flexibla arbetsformer då vi arbetar delvis på distans och ses på kontoret i Härnösand två dagar i
veckan, vilket ger en bra balans mellan gemenskap, fokus och flexibilitet.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som regional rekryteringsspecialist är du ett konsultativt stöd till våra chefer i hela eller delar av rekryteringsprocessen. Du ansvarar för att driva och hålla ihop processerna, säkerställa rättssäker hantering och genomföra säkerhetsprövningar. Du arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i att säkra kompetensförsörjningen i Region Nord som sträcker sig från Falun i söder till Haparanda i norr.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för rekryteringar till en bredd olika roller inom regionen
Vara ett konsultativt stöd till regionens chefer
Vid behov hålla utbildningar och följa upp rekryteringsarbetet i ett eller flera verksamhetsområden
Bidra till utvecklings- och förbättringsarbete
Du blir en del av ett engagerat team av rekryteringsspecialister och samarbetar tätt med både HR-experter och kommunikatörer. I din roll ges du också möjlighet att vid tillfällen delta i nationella arbetsgrupper med fokus på utveckling och erfarenhetsutbyte för området rekrytering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerad rekrytering på heltid och som är van att självständigt driva hela rekryteringsprocesser. Du är trygg i din roll, trivs i ett högt tempo och har lätt för att anpassa dig till olika yrkesroller och verksamhetsbehov.
Med ditt konsultativa arbetssätt har du lång erfarenhet av att föra dialog med chefer kring urval, bedömningar och processupplägg. Du arbetar strukturerat och effektivt, har förmåga att ta initiativ och fatta beslut på egen hand, och du delar generöst med dig av din kunskap för att bidra till verksamhetens framgång.
I grunden har du en akademisk examen inom HR eller annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du är en erfaren användare av rekryteringssystem och uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift. Har du arbetat som rekryteringskonsult, är van vid kompetensbaserad metodik och har erfarenhet från offentlig sektor, är det meriterande.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika tjänster besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
