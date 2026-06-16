Peppig coach 80-90% tjänst på daglig verksamhet (LSS)
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2026-06-16
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Nu söker God Dag Södermalm och God Dag City Slottet engagerade och peppiga coacher som vill vara med och skapa en god dag för våra stjärnor med stödbehov! Just nu söker vi dig som är en frisk fläkt som med din peppande personlighet till exempel kan få med dig ett helt rum på en spontan allsång eller en rolig danskoreografi från senaste TikTok-trenden!
Som coach på God Dag jobbar du varje dag (måndag-fredag) i en av våra verksamheter. Du leder kreativa pass anpassat för LSS-målgruppen enligt ditt schema.
Inriktningen på verksamheten är musik, teater och vi skapar vår egna YouTube-kanal (spana in God Dag TV). Vi är ett kreativt team bestående av coacher, gruppchef och föreståndare. Vi som jobbar på God Dag är musiker, skådespelare, dansare eller pedagoger.
Omfattning: 80–90 % (provanställning)
Arbetstid: cirka kl. 08.30–15.30, måndag–fredag
Tillträde: Augusti 2026
OBS Du behöver ha en utbildning som blir godkänd av våra uppdragsgivare så som vård- omsorgsutbildning eller eftergymnasial estetisk utbildning.
Krav för tjänsten:
Eftergymnasial utbildning inom t.ex. musik, dans, teater etc. alternativt utbildning inom vård-omsorg
Peppande personlighet som kan få deltagare att bli intresserade och motiverade
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av LSS-målgruppen
Kunskap inom GarageBand/musikstudio
Andra roliga talanger som passar God Dags inriktning (stand up, sminkös etc)
Vi anställer löpande så skicka fullständigt CV och personligt brev via mail till bossen@goddag.nu
för att ansöka.
Samtal undanbedes pga högt tryck! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: bossen@goddag.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Peppig coach 80-90%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Dag AB
(org.nr 559069-1373) Arbetsplats
God Dag Sverige AB Kontakt
Föreståndare
Lotte Walter bossen@goddag.nu Jobbnummer
9966072