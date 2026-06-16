Elevassistent med omvårdnadsansvar - Nannaskolan
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2026-06-16
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du ha en roll där du gör verklig skillnad varje dag, i en miljö präglad av samarbete, tillit och lösningsfokus? Hos oss blir du en del av en varm och prestigelös skolkultur där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och arbetar nära eleverna för att skapa trygghet, delaktighet och möjligheter att nå sina mål. Ett varierande uppdrag där ingen dag är den andra lik – och där ditt engagemang verkligen gör skillnad.
Nannaskolan är ett högstadium och Uppsalas enda estetiska grundskola, där traditionell undervisning kombineras med estetiska ämnen som musik, dans, konst och design, hantverk och drama. Skolan präglas av en kreativ, öppen och inkluderande kultur där elever och personal uppmuntras att uttrycka sig, ta plats och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
På Nannaskolan är musik, dans och framträdanden en naturlig del av vardagen, vilket bidrar till en levande och inspirerande lärmiljö. Skolan delar lokaler med Kulturskolan och har ett nära samarbete med både Kulturskolan och Uppsala estetiska gymnasium, något som ytterligare stärker den estetiska profilen.
Skolan har ett välfungerande elevstödsteam och en engagerad lärarkår som arbetar systematiskt med att anpassa undervisningen efter elevers olika behov. Samarbete, trivsel och kunskapsutveckling står i centrum för verksamheten, och personalen präglas av ett gemensamt ansvarstagande för elevernas lärande och välmående.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du nära elever med omfattande fysiska och medicinska behov. Uppdraget innebär att vara en trygg och stabil vuxen som stödjer elever under hela skoldagen – pedagogiskt, socialt och praktiskt.
Arbetet innebär att ge kontinuerligt elevnära stöd i undervisningen och i skolans övriga aktiviteter, med fokus på att stärka elevers delaktighet och tillgänglighet i lärmiljön. Insatserna präglas av ett trygghetsskapande och relationsstärkande förhållningssätt över tid, där elevernas behov står i centrum. Stödet anpassas utifrån elevers individuella behov och dagsform.
Arbete innebär även ansvar för daglig omvårdnad i skolmiljön samt att ge stöd vid personliga behov, inklusive hygien- och omvårdnadssituationer. Du hjälper elever praktiskt i vardagen vid fysiska begränsningar och att fungera som stöd i moment som kräver finmotorisk eller fysisk assistans, samt att följa och säkerställa rutiner kopplade till medicinska behov.
Du blir även ett stöd i praktiska moment under skoldagen, såsom att hjälpa till med material, förflyttningar och andra vardagsmoment, samt att arbeta för att stärka elevers självständighet i den mån det är möjligt. I din roll blir du en del av skolans FLEX-team och bidra till gemensamma stödinsatser, att samarbeta med lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal samt att bidra till en trygg, inkluderande och väl fungerande lärmiljö.
Under elevfri tid ingår att delta i praktiskt arbete för att förbereda och utveckla skolans verksamhet, organisera och iordningställa skolans lokaler. Samt att utföra serviceuppgifter såsom möblering och omflyttning av inventarier, förberedelser inför terminsstart och stöd vid städning och struktur. Vidare ingår att medverka i och stödja arbete med feriearbetande ungdomar, till exempel sommarjobbare.Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i tonåren, med förståelse för deras utveckling, behov av stöd samt vikten av att bygga trygga och förtroendefulla relationer.
Vidare har du erfarenhet av arbete med omvårdnad och medicinska insatser och som är trygg i att ge stöd i personlig omvårdnad, även i integritetsnära situationer. Du har erfarenhet av att hantera medicinering enligt givna rutiner och delegation och besitter god kunskap inom området. För denna tjänst är det viktigt med en förmåga att arbeta tryggt, professionellt och ansvarsfullt i omvårdande arbetsuppgifter.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du har lätt för att skapa kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Henrik Ljungblom, rektor, 018-727 27 99.
Fackliga företrädare:
Vision, Lena Carlberg, 018-727 53 17.
Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Henrik Ljungblom 018-727 27 99 Jobbnummer
9966058