Ekonom, tillsvidareanställning
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Företagsekonomjobb / Umeå Visa alla företagsekonomjobb i Umeå
2026-06-16
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Vill du arbeta med ekonomi i en miljö där du får vara nära verksamheten?
Nu söker vi en ekonom till Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Institutionen tillhör den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och bedriver verksamhet inom flera teknikområden. Här pågår både utbildning och forskning, ofta i projekt med olika typer av finansiering, vilket gör ekonomiarbetet varierat och verksamhetsnära.
Som ekonom har du en viktig roll i att skapa struktur och bidra till att verksamheten fungerar som helhet. Du arbetar nära både verksamhet och ledning och har många kontaktytor inom institutionen. Du blir en del av en arbetsplats som präglas av omtanke, trygghet och engagemang.
Anställningen avser heltid och tillsvidare, med start 1 oktober eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 9 augusti 2026.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ekonom vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik utgör du ett kvalificerat stöd till verksamhet och ledning i ekonomiska frågor. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat uppföljning, analys samt budget- och prognosarbete, ekonomiadministration, bokföring. Arbetet har ett särskilt fokus på ekonomihantering och uppföljning av forskningsverksamheten.
Arbetet innebär även redovisning, rapportering och uppföljning, både internt inom myndigheten och till externa finansiärer och uppdragsgivare. Rollen är omväxlande och innebär att du själv planerar ditt arbete utifrån givna tidsramar.Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst högskoleexamen inom ekonomiområdet eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet av att arbeta med kvalificerade ekonomifrågor inom större organisation. Du har relevant och aktuell erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
Vår institution har en stark internationell prägel, och du behöver därför kunna kommunicera väl i tal och skrift på både svenska som engelska.
Vidare krävs god datorvana och goda kunskaper i Officepaket, särskilt Excel.
För att lyckas i rollen är du självgående och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du har en stark analytisk förmåga och kan skapa struktur i komplex information, samt förmåga att kommunicera ekonomisk information på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket förutsätter att du samarbetar väl och kommunicerar tydligt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av samordning och administration av större projekt, exempelvis EU-projekt, gärna i en koordinerande roll, är meriterande.Så ansöker du
Din ansökan registreras via e-rekryteringssystemet Varbi senast 2026-08-09.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
CV/Meritförteckning
Dokumentation av formella meriter (betyg, examensbevis, kursintyg etc.)
Övrig dokumentation som du vill åberopa
Tillfrågade referenser lämnas vid en eventuell intervju.
Övriga upplysningar
Anställningen avser heltid och tillsvidare, med start 1 oktober eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Sista ansökningsdag är den 9 augusti 2026.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Britt Andersson britt.andersson@umu.se
Vi erbjuder
Vi vet att ett hållbart arbetsliv är viktigt. Därför erbjuder vi villkor och förmåner som underlättar balansen mellan arbete och privatliv.
Som statligt anställd har du trygga villkor genom kollektivavtal som reglerar lön, arbetstid och ledighet. Utöver det har du bland annat:
Flexibla arbetstider
Generös semester – mellan 28 och 35 dagar per år beroende på ålder
Friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvård på arbetstid
Ersättning för viss vård och läkemedel
Möjlighet att gå på läkarbesök på arbetstid
Tillgång till företagshälsovård
Föräldrapenningtillägg
Tjänstepension och möjlighet till löneväxling
Läs mer om våra förmåner på vår websida (länk)
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
Britt Andersson britt.andersson@umu.se 0907869638 Jobbnummer
9966070