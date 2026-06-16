Lärare i engelska och eventuellt annat ämne Thunmanskolan, Knivsta
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Grundskollärarjobb / Knivsta Visa alla grundskollärarjobb i Knivsta
2026-06-16
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Utbildningskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i engelska i årskurs 7-9. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån gällande styrdokument samt arbetar aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö.
Mentorskap ingår i tjänsten. Som mentor ansvarar du för att följa elevernas kunskapsutveckling och mående samt för att upprätthålla en god dialog med vårdnadshavare.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska och eventuellt annat ämne i årskurs 7-9.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning, men det är inget krav. Det viktigaste är att du har ett gott bemötande, god planeringsförmåga och mod att ställa frågor när det behövs.
Du har god samarbetsförmåga och ett intresse för att arbeta i team tillsammans med olika yrkeskategorier. Ditt förhållningssätt är relationellt och inriktat på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du är flexibel, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende samt bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-11 .
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du skyddad identitet?
Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så får du information om hur din ansökan kan hanteras på ett säkert sätt utan att dina personuppgifter registreras öppet i systemet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Facklig företrädare Sveriges lärare
Stina Nordström stina.nordstrom@knivsta.se Jobbnummer
9966068