Lärare i Matematik till Folkuniversitetets gymnasieskolor i Uppsala
Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet / Gymnasielärarjobb / Uppsala Visa alla gymnasielärarjobb i Uppsala
2026-06-16
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Folkuniversitetet i Uppsala driver de två småskaliga skolorna Internationella gymnasiet och Cultus gymnasium. Skolorna delar lokaler, lärare och skolledning och fungerar i mångt och mycket som en enhet. Här erbjuder vi samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteende och samhällsvetenskap. Programmet har en internationell profil där globala frågor och studieresor är en naturlig del av utbildningen. Vi erbjuder också vård- och omsorgsprogrammet med profilen akutsjukvård, vilket bland annat innebär samarbeten med räddningstjänsten och ambulanssjukvården. Folkuniversitetet ligger centralt i Uppsala, nära Resecentrum.
Det totala elevantalet för båda skolorna är cirka 170 elever, vilket gör att det finns en nära kontakt mellan elever och personal, beslutsvägarna är korta och det finns en god kollegial gemenskap på skolan. Här arbetar ett sammansvetsat lärarlag, tillsammans med ett elevhälsoteam med samtliga professioner representerade.
Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande stiftelse som förutom gymnasieutbildning bedriver folkbildning och vuxenutbildningar. Vi verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. I Uppsala har vi bedrivit gymnasieutbildning sedan 2001, vilket gör oss till en av de äldsta fristående skolorna på gymnasienivå i Uppsala. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i matematik. Tjänsten omfattar 100 %.
Du arbetar med undervisning i matematik 1-3 och på grundskolenivå för elever i gymnasieåldern, fungerar som mentor i en klass, samt utför övriga förekommande arbetsuppgifter för lärare. Du kommer att tillhöra att arbetslag som kontinuerligt arbetar tillsammans för att förändra och förbättra undervisningen. På skolan använder vi oss av skolplattformarna Schoolsoft och Google Classroom. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik. Du är väl förtrogen med gymnasieutbildningens upplägg och grundar ditt arbete på forskning och beprövade metoder. Som person har du förmåga att möta varje enskild person med passion och engagemang, men kan även sätta gränser. Du har struktur i ditt arbete, kan anpassa din undervisning efter elevernas individuella behov och har en god kommunikativ förmåga. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och medarbetare. Vi ser gärna att du är intresserad av våra programs två profiler. I anställningsprocessen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Typ av anställning
Tillsvidareanställning heltid med tillträde 2026-08-06, eller enligt överenskommelse.
Rekryteringen sker löpande under ansökningstiden så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Ansökan tas emot via vår rekryteringstjänst Talent Recruiter
OBS! Vi undanber oss alla försök att sälja in ytterligare annonsering eller liknande.
Upplysningar
Fredrik Lund, rektor
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018-68 00 83
Jon Svedin, lokalombud Sveriges lärare
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javascript:void(0) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs- Verksamheten Vid Lunds Universitet
Bergsbrunnagatan 1 (visa karta
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753 23 UPPSALA Arbetsplats
Folkuniversitetet Jobbnummer
9966056