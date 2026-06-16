Lärare i fritidshem, Tingbergsskolan
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2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Tingbergsskolan är en F–6-skola belägen i Lödöse, med närhet till både pendelstation, busshållplats samt skog och natur som vi använder som en naturlig del av vår verksamhet. På skolan går cirka 400 elever och här arbetar ett 50-tal engagerade medarbetare. Fritidshemmet har omkring 200 inskrivna elever fördelade på tre avdelningar.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, meningsfull och lärorik skolgång för alla elever. Vi har höga förväntningar på både elever och medarbetare och tror på varje individs möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.
Vår arbetsplats kännetecknas av god samarbetsanda, ett elevnära arbetssätt och ett starkt fokus på trygghet, arbetsro och goda relationer. Genom ett omfattande värdegrundsarbete, en aktiv elevhälsa och tydliga strukturer skapar vi en stödjande och utvecklande lärandemiljö för både elever och personal.
Din roll
Vill du vara med och skapa en trygg, utvecklande och meningsfull skolvardag för våra elever? Nu söker vi en utbildad fritidslärare till ett vikariat i vår förskoleklass.
I rollen kommer du att ingå i ett engagerat arbetslag där samarbete, delaktighet och elevens bästa står i centrum. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att arbeta nära en elev i behov av särskilt stöd och bidra till att skapa goda förutsättningar för lärande, utveckling och trivsel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge stöd till elev i behov av särskilt stöd under skoldagen.
Bidra till att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö.
Samverka med lärare, fritidspersonal, elevhälsa och vårdnadshavare.
Stödja elevens sociala, kommunikativa och pedagogiska utveckling.
Delta aktivt i arbetslagets gemensamma arbete kring elevens lärande och välmående.
Ansvarsområden och förväntningar:
Vara en trygg och närvarande vuxen i elevens vardag.
Arbeta utifrån ett lågaffektivt och inkluderande förhållningssätt.
Bidra till ett gott samarbete inom arbetslaget.
Medverka till att verksamheten präglas av trygghet, delaktighet och goda relationer.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och vill göra skillnad för elever i behov av stöd.Kvalifikationer
Utbildad lärare i fritidshem.
God förmåga att skapa trygga och förtroendefulla relationer med elever.
Förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg på ett tryggt och flexibelt sätt i vardagen.
Meriterande:
Erfarenhet av tecken som stöd (TAKK) och/eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola.
Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Initiativtagande, flexibel och ansvarstagande.
Trygg i din yrkesroll och har ett positivt bemötande.
Engagerad i att skapa goda förutsättningar för varje elevs utveckling och lärande.
Vad vi erbjuder
Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, utvecklas och känner att du gör skillnad varje dag.
Arbetsmiljö och kultur
En trygg och inkluderande arbetsplats med ett öppet och stöttande klimat.
Engagerade kollegor som samarbetar och delar kunskap.
Fokus på trygghet, arbetsro och goda relationer.
En aktiv och elevnära elevhälsa som stödjer både elever och personal.
Utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett engagerat arbetslag.
Förmåner
Friskvårdsbidrag.
Hälsofrämjande aktiviteter.
Trygga anställningsvillkor.
Ledarskap och stöd i rollen
Stöd från kollegor, elevhälsa och skolledning.
Tydliga strukturer och rutiner i det dagliga arbetet.
Goda möjligheter till dialog, samarbete och återkoppling.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vid anställning ska du kunna uppvisa giltig ID-handling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets Kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Arbetsplats
Sektor Bildning, Grundskola Kontakt
Malin Graff Fagerlund malin.grafffagerlund@lillaedet.se 0520-659730 Jobbnummer
9966078