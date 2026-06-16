Kemist till Registreringsavdelningen

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Als Scandinavia Aktiebolag / Kemistjobb / Luleå Visa alla kemistjobb i Luleå
2026-06-16
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ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 420 anställda inom ALS med laboratorier i Sverige; Luleå, Stockholm, Landskrona, Danmark; Humlebæk, Odense samt i Oslo och Helsingfors.
I Luleå finns ett av världens mest avancerade kommersiella laboratorium specialiserat på grundämnen och isotoper.
Läs mer på www.alsglobal.se
Vill du kombinera din naturvetenskapliga bakgrund med kundkontakt och struktur?
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad kemist som vill bli en del av vårt engagerade team. Hos oss står kvalitet och samarbete i fokus – och du bidrar till ett smidigt och effektivt arbetsflöde i vår laboratorieverksamhet.
Om tjänsten
Som kemist har du en central roll i vårt dagliga arbete. Du ansvarar för att ta emot och registrera inkommande prover i vårt laboratoriedatasystem och har löpande kontakt med både kunder och underleverantörer. Det här är en roll för dig som gillar struktur, har ett serviceinriktat arbetssätt och trivs med många kontaktytor.
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning. Har du dessutom erfarenhet av laboratoriearbete är det meriterande. Du har goda kunskaper i MS Office och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Egenskaper
För att trivas i rollen är du en person som arbetar självständigt, noggrant och strukturerat. Du har förmåga att prioritera och behålla fokus även när tempot är högt, och du är flexibel när arbetet kräver det.
Vi ser också att du har en positiv inställning, god samarbetsförmåga och känner dig trygg i kontakten med såväl interna som externa kunder. Du bidrar med ett professionellt bemötande och trivs i en roll med många kontaktytor.
ALS erbjuder
Vi erbjuder en spännande miljö med omväxlande arbetsuppgifter i en grupp med mycket gott samarbete. Vi erbjuder även möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde den 1 september 2026.
Du bör vara beredd på att arbeta förskjuten arbetstid.
Intresserad?
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till oss senast den 31 juli 2026.
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta
Anna Vargh, Gruppchef Registreringen.
0920-28 99 11, anna.vargh@alsglobal.com
Fackliga representanter,
Unionen: Åsa Apelqvist, 0920-28 99 08, asa.apelqvist@alsglobal.com
Observera att ansökningar inte tas emot via e-post – vänligen skicka din ansökan via länken "Klicka på denna länk för att göra din ansökan
" i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ALS Scandinavia Aktiebolag
(org.nr 556571-8318)
Aurorum 10 (visa karta
)
977 75 LULEÅ Arbetsplats
Als Scandinavia AB Jobbnummer
9966064