Administratör vård till hjärt och kärlmottagningen - Vikariat på deltid
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2026-06-16
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som administratör vård och vill bidra till utvecklingen på ett universitetssjukhus i världsklass. Kom och gör skillnad - Varje dag!
Du erbjuds
en viktig och omväxlande roll i ett engagerat team
en arbetsplats där samarbete, respekt och patientfokus står i centrum
god introduktion och stöd från erfarna kollegor
ett vikariat med arbetstid förlagd dagtid måndag- fredag.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Till Hjärt-Kärlmottagningen i Solna remitteras patienter som behöver bli undersökta av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som är specialiserade inom hjärt- och kärlsjukvård. Våra medicinska enheter i Solna består av Kardiologi, Kärlkirurgi och Thoraxkirurgi.
Som Vårdadministratör har du till uppgift att boka, kalla och vårdplanera våra patienter i Take Care samt ansvara för ärendehantering i Tele Q , Alltid öppet, posthantering samt diverse administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att vara anställd inom Verksamhetsområde vårdadministration som leds av en vårdadministrativ enhetschef som samlar medicinska sekreterare, chefsassistenter och administratörer inom Hjärt-Kärlcentrum.
Annonsen avser ett vikariat på cirka 55 % med placering i Solna.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
Vi söker dig som
är trygg i din yrkesroll och har lätt för att anpassa dig i en föränderlig miljö
tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare
är lugn och kontrollerad i stressade- eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad vårdadministratör, medicinsk sekreterare alternativt läkarsekreterare
Minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat som administratör i hälso- och sjukvård inom regionerna
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Grundläggande IT kunskaper
Meriterande:
Utbildad undersköterska
Erfarenhet av Take care
Om rekryteringsprocessen
Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Intervjuer påbörjas efter semestern i vecka 31.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Eugeniavägen 18 C (visa karta
)
171 64 SOLNA Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Hjärta Kärl och Neuro Kontakt
Camilla Ernst camilla.ernst@regionstockholm.se Jobbnummer
9966077