Barnskötare, 100%, Hebergs förskola
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2026-06-16
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker en barnskötare som vill arbeta med en Förskola i vår tid i Heberg! Här arbetar vi på en 4-avdelningsförskola där barns inflytande och delaktighet är otroligt viktigt för oss. Genom att följa barnens intresse genom våra projekt lär vi oss hela tiden nya saker. Tillsammans upptäcker vi och utforskar det som fångar vår uppmärksamhet. Här skapas förutsättningar för barnen att bli den de vill bli och ges möjlighet att expandera sitt lärande.
Vi arbetar kring alla barns lika värde och ser att olikheter berikar. Vi ser alla barn som en tillgång och tar tillvara på barnens reflektioner kring sitt eget lärande. Både barn och vuxna är varandras medupptäckare i verksamhetens lek och lärande. Vi värnar om demokrati, framtidstro och global hållbar utveckling.
Vi arbetar aktivt med barns lärandeidentitet, så att de kan känna glädje i sitt lärande och känna tilltro till sin egen förmåga. Det gör vi genom att uppmuntra nyfikenhet, kreativitet och fantasi. Det möjliggör alla barns rättigheter att vara i progression i lärandet, att vara på väg mot toppen av sina förmågor.
Arbetslagen arbetar aktivt med att erbjuda lärmiljöer på förskolan som är utmanande, föränderliga och tillgängliga. Vi arbetar utforskande där barn och vuxna tillsammans får upptäcka, undersöka och erfara. Avsikten är alltid att förbättra och förfina förskolans undervisning, så att det blir verkliga effekter för barns förändrade kunnande och progression.Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning. Som person väljer du att se det positiva i såväl barn, kollegor som vårdnadshavare och din inställning är att alla gör så gott dom kan utifrån sina förutsättningar. Du är flexibel, utvecklingsbenägen och fokuserar på att hitta lösningar för att driva verksamheten framåt. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att alla ska lyckas både vuxna och barn!
Du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-03 , upphör: 2026-12-31 .
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331327 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Förskolan Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare 0346-886000 Jobbnummer
9966060