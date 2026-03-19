Rekryteringssamordnare
Karlskrona kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-03-19
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen i Karlskrona
, Ronneby
eller i hela Sverige
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Arbetsmarknadsförvaltningen är en verksamhet i Karlskrona kommun där vi har stor förändringsvilja och arbetar med en hög grad av delaktighet i hela organisationen.
Vårt uppdrag handlar om viktiga och aktuella samhällsfrågor där vi ser oss som den kommunala aktören som driver arbetet framåt i nära samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, akademin och näringslivet. Vår målsättning är effektiv och god service för våra kommuninvånare inom de områden vi ansvarar för med fokus på samhällets kompetensförsörjning och den enskildes egenförsörjning.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Att skapa och utveckla samarbeten med arbetsgivare för att möta kompetensbehovet i regionen.
Matchning till arbetslivsinsatser
Ansvara för att, utifrån avdelningens uppdrag och individers förutsättningar, matcha deltagare till praktik, arbetsträning och anställning. Säkerställa att matchningen håller god kvalitet och bidrar till hållbara lösningar för både individ och arbetsgivare.
Arbetsgivarkontakter
Etablera och utveckla relationer med arbetsgivare i syfte att skapa relevanta praktik- och arbetsträningsplatser samt anställningsmöjligheter. Vara en kontaktpunkt gentemot arbetsgivare inom ramen för enhetens uppdrag.
Samverkan kring kompetensförsörjning
Fånga upp och synliggöra arbetsgivares kompetensbehov samt, vid behov, initiera samverkan med Karlskrona Kompetenshub och andra relevanta aktörer för att möjliggöra utbildnings- eller kompetenshöjande insatser.
Administration och uppföljning
Hantera beställningar och följa upp insatser inom språk- och arbetsträning i enlighet med avdelningens rutiner. Säkerställa dokumentation, uppföljning och rapportering.
Samverkan och processarbete
Arbeta målstyrt och processinriktat i nära samverkan med interna och externa aktörer, såsom Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och andra samverkansparter.
Kvalitets- och utvecklingsarbete
Genomföra uppföljningar av arbetsgivare och leverantörer kopplat till genomförda insatser samt bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt, processer och rutiner inom enheten.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom arbetsmarknad, personal/HR, beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För rollen krävs en kombination av formell utbildning och erfarenhet som säkerställer att medarbetaren kan arbeta professionellt med arbetsgivarkontakter, matchning och kompetensförsörjning. Personen behöver ha både administrativ och kommunikativ förmåga, samt vara trygg i att arbeta självständigt och processinriktat.
Arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete med arbetsgivarkontakter, rekrytering, arbetsmarknadsinsatser eller liknande matchningsarbete.
Administration
God administrativ förmåga och vana vid dokumentation i digitala system.
Språk
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.Körkortskrav
B-körkortErfarenheter
Erfarenhet av arbete inom kommunal eller offentlig verksamhet.
Erfarenhet av samverkan med Arbetsförmedlingen, utbildningsaktörer eller näringslivet.
Kunskap om kompetensförsörjning, reskilling/upskilling
Erfarenhet av kvalitetsarbete eller uppföljning av externa leverantörer.
Vi söker dig som arbetar strukturerat och självständigt, med god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete för att nå uppsatta mål. Du är kommunikativ, lyhörd och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. Du trivs i team, delar med dig av kunskap och bidrar till gemensamma lösningar. Med god självkännedom, flexibilitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt möter du förändringar och sätter alltid individens och verksamhetens behov i fokus.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Erika Sigfridsson erika.sigfridsson@karlskrona.se 0455-32 12 21 Jobbnummer
9806602