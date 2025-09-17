Rekryteringskoordinator
Rekryteringskoordinator
Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig.
Gotlandsgrupp GG
Gotlandsgruppen (GG) har till uppgift att öva, utbilda och stödja Hemvärnet och frivilligorganisationer på Gotland. Uppgiften innebär att planera och genomföra utbildningar över hela året i syfte att höja Hemvärnets förmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera och samordna rekryteringsaktiviteter omfattande Gotlands Hemvärn
• Ansvarig för kandidathantering i Försvarsmakten relationshanteringssystem (CRM) Mitt Försvarsmakten
• Handlägga och administrera kursanmälningar inom Försvarsmakten
• Boka resor för deltagare till kurser och möten m.m.
• Stödja P 18/Gotlandsgruppen med administration av timanställningar
• Stödja HR-handläggaren med bl.a. registrering av ersättningar i stödsystem PRIO
• Stödja Gotlandsgruppen/Gotlands Hemvärn med inköp samt fakturahantering i stödsystem PRIO Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
• Godkänd gymnasial utbildning.
• B-körkort.
• God IT-kunskap avseende Microsoft och Officepaketet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten, annan statlig myndighet eller offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av planering och genomförande av rekryteringsaktiviteter.
• Kunskaper i system SAP (PRIO).
• Erfarenhet av att arbeta i CRM.
• Militära förarbevis. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att självständigt och på ett ansvarsfullt sätt lösa uppgifter.
Du ska vara naturligt serviceinriktad och flexibel. Du är bra på att kommunicera, har en god administrativ förmåga, är strukturerad och har erfarenhet av att arbeta konsultativt. Övrig information
Detta är en tillsvidareanställning som inleds av sex månaders provanställning. Tjänsten innebär inplacering i säkerhetsskyddsklass samt krigsplacering. Befattningen är civil. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsort Tofta.
Heltidstjänstgöring med flextidsavtal. Verksamheten bedrivs till allra största del på dagtid med fria helger och veckoslut men kväll och helgtjänstgöring förekommer. Personal i Försvarsmakten har enligt avtal möjlighet till fysisk träning på arbetstid tre timmar per vecka. Befattningen är placerad på P18.
Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
• Logavdelningen GG Kjell Flisberg 010-826 43 37
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Ulrica Löfgren, 010-825 96 12
Fackliga företrädare
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Simona Malmros
SEKO Fredrik Olsson
SACO FM
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på telefon 0505-451000.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Gotlands regemente återupprättades den 1 januari 2018 för att stärka Försvarsmaktens närvaro på den strategiskt viktiga ön. Sedan 2020 utbildas återigen värnpliktiga på P 18 och förbandet kommer stegvis att tillföras fler förmågor under perioden fram till 2030.
Läs gärna mer på www.forsvarsmakten.se/p18
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
