Rekryteringskonsult
Karlstads kommun / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2025-09-16
Publiceringsdatum2025-09-16
Vi befinner oss på en spännande förändringsresa och rustar oss för att möta framtiden.
Har du ett utpräglat intresse för rekrytering och vill bidra med din kompetens i ett strategiskt viktigt område? Hos oss på avdelningen för strategisk HR blir du kollega i ett engagerat team som arbetar för att stödja kommunkoncernens chefer och HR-funktioner så att vi tillsammans kan utföra vårt uppdrag enhetligt och professionellt.
Vi bidrar till att Karlstads kommun är en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare. Vi utvecklar verksamheten, spanar runt hörnet, använder den digitala tekniken och lyssnar nyfiket på hela kommunens behov. Målet är att leverera med kvalitet redan från start och samtidigt vara redo när nästa HR-utmaning eller möjlighet dyker upp!
Vi söker nu en rekryteringskonsult för tillsvidareanställning till kommunens rekryteringsstöd.Dina arbetsuppgifter
Som rekryteringskonsult hos oss ansvarar du självständigt för att driva dina rekryteringsprocesser i nära dialog med rekryterande chef. Du stöttar förvaltningar och bolag i hela eller delar av processen och säkerställer att varje steg håller hög kvalitet - från att utforma kravprofil och skriva annons, till intervjuer, tester och referenstagning.
En viktig del av rollen är också att vara med och hålla utbildningar för kommunens chefer inom kompetensbaserad rekrytering. Du bidrar därmed inte bara i de enskilda rekryteringarna, utan också till att stärka hela organisationens förmåga att rekrytera professionellt och enhetligt.
Rollen kräver en hög grad av flexibilitet, eftersom du möter chefer och medarbetare från olika verksamheter med varierande behov. Du förväntas vara uthållig och stabil i ditt arbetssätt, och kunna anpassa dig till olika situationer samtidigt som du håller riktning och leverans i dina processer. För att lyckas behöver du både drivkraft och struktur - samt förmågan att bygga tillitsfulla relationer.
Du behöver ha både intresse och förmåga att samarbeta nära med avdelningens övriga kollegor som direkt eller indirekt jobbar med kompetensförsörjning. Inom kommunen och dess bolag arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering enligt Malin Lindelöws modell och använder rekryteringsverktyget Varbi. Innehållet i rollen kan variera över tid och utöver rekryteringsarbete kan även andra HR-administrativa uppgifter förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av rekrytering och är trygg i att självständigt driva en hel process från start till mål. Vi ser gärna att du har erfarenhet av chefsrekrytering, gärna inom offentlig sektor, och att du har arbetat med arbetspsykologisk testning.
Som person har du förmågan att kombinera självständighet med samarbete. Du är kommunikativ, har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och möter människor på ett respektfullt och lyhört sätt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att hålla utbildning eller workshops, och du trivs i en varierande vardag där flexibilitet är en nyckel. Samtidigt har du uthållighet och stabilitet för att driva ditt arbete framåt med kvalitet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Frågor om tjänsten kommer ej att kunna besvaras under v. 39
Om Karlstads kommun
Kommunledningskontoret, som är den förvaltning som du kommer att tillhöra, arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Kommunledningskontoret, HR Kontakt
Karina Holgersson Linder 054-5405569,karina.holgersson.linder@karlstad.se Jobbnummer
9512410