Rekryteringsassistent till oss på Workz!
2026-03-26
Brinner du för att hitta rätt person till rätt roll? På oss får du chansen att arbeta med rekrytering på riktigt, i en spännande och växande organisation där du gör skillnad varje dag! Om oss Vi på Workz är ett ständigt växande företag som är specialiserat på kundservice.
Vi är stolta över att ha utvecklat moderna och skräddarsydda tjänster för bemanning och rekrytering som verkligen gör skillnad. Dessutom jobbar vi med utbildning och verksamhetsutveckling. Vi skapar långsiktiga resultat och hållbar framgång för både våra kunder och medarbetare. Nu söker vi en Rekryterare som som kan vara med och ta Workz till nästa nivå.
Rollen som Rekryteringassistent Hos oss på får du chansen att vara en del av en organisation där självledarskap, samarbete och högt tempo är i fokus. Som Rekryteringassistent har du en central roll i att planera, genomföra och utveckla våra rekryteringsuppdrag.
Tillsammans med teamet och våra operativa chefer jobbar du i tätt för att säkerställa träffsäkra matchningar och hög kvalitet i våra tillsättningar. Rollen innebär ett brett ansvar, allt från urval, tester, intervjuer, kontroller och kandidatpresentationer. Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med möjlighet till både personlig och professionell utveckling.
Den vi söker Vi söker dig som drivs av rekrytering och vill utvecklas inom området. Du kan vara i början av din karriär eller studerar inom HR, personalvetarprogrammet eller till rekryterare, erfarenhet är meriterande men inte ett krav. Rollen passar dig som vill lära dig hela rekryteringsprocessen och bidra med träffsäkra matchningar.
Vi ser gärna att du:
• Är analytisk och tycker om att samarbetar med andra. - Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift. - Har du en fullständig gymnasieexamen eller motsvarande
Meriterande är erfarenhet av bemanning och volymrekrytering, samt intresse för och erfarenhet av arbetspsykologiska testverktyg och kompetensbaserad rekrytering. Har du arbetat med Teamtailor som ATS är det ett plus i kanten.
Övrigt Tillträde: Omgående/enligt överenskommelse Plats: Vi utgår från vårt kontor centralt i Stockholm Lön: Timbaserad Flexibla arbetstider och möjlighet till distans efter överenskommelse och när man är varm i kläderna
Är du intresserad? Skicka in din ansökan via länken nedan. Om du uppfyller skallkraven kommer du få ett matchningstest utskickat till dig och vi kommer att ta vidare kontakt med dig för nästa steg i processen. Vi ser fram emot att hitta rätt person som vill bidra till Workz tillväxt och framgång! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
Arbetsgivare Workz Sweden AB
STOCKHOLM
