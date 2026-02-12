Rekryteringsassistent på deltid
2026-02-12
Vill du arbeta praktiskt med rekrytering och stötta upp i en spännande satsning på framtidens talanger? Vi söker en strukturerad och driven student som vill stötta upp i rekryteringsprocessen hos vår kund. Läs mer nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning en Rekryteringsassistent. Uppdraget är på deltid, ca 20 h/v fördelat under vardagar, med start omgående och sträcker sig t.om april med chans till förlängning.
Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill arbeta praktiskt med rekrytering parallellt med studierna och få värdefull och meriterande erfarenhet inom HR och rekrytering i en större organisation.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Rekryteringsassistent kommer du att ge administrativt och operativt stöd i rekryteringsprocessen för bolagets interna graduateprogram, med särskilt fokus på kandidathantering och urval. Du arbetar nära projektledaren för traineeprogrammet och rekryterande chefer, och får en central roll i det inledande skedet av processen - från ansökan till bokad intervju. Du kommer bland annat att:
• Ansvara för urvalsprocesser och CV-selektering
• Skicka ut, granska och bedöma testresultat
• Boka intervjuer för kandidater med rekryterande chefer
• Sätta dig in i och arbeta med rekryteringsverktyg och -system
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå, med fördel inom personalvetenskap, beteendevetenskap, socionomi eller likvärdigt
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har god data- och systemvana
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som är strukturerad och ansvarstagande och har förmågan att hantera flera parallella processer samtidigt utan att tappa kvalitet. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt med engagemang och noggrannhet. Samtidigt är du kommunikativ, serviceinriktad och relationsskapande - du har lätt för att samarbeta med både chefer och kollegor och bidrar till en professionell och positiv kandidatupplevelse genom hela processen.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
