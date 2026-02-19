Rekrytering via Jobbpunkten
2026-02-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Perstorp
Jobbpunkten rekryterar nu en Vaktmästare/Fastighetsskötare inför sommarsäsongen!
Vill du arbeta i en varierande roll där du kombinerar praktiskt underhåll med service till gäster? Trivs du med att arbeta både självständigt och i team? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare ansvarar du för den dagliga driften och underhållet på destinationen. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Utföra dagligt underhåll av lokaler, stugor och gemensamma utrymmen
Genomföra enklare snickeri- och reparationsarbeten
Sköta gräsklippning, trädgårdsarbete och andra utomhusuppgifter
Åtgärda fel såsom trasiga lampor, enklare VVS-problem och andra praktiska utmaningar
Vara tillgänglig för gäster och hjälpa till att lösa praktiska frågor under deras vistelseOm tjänsten
Sommarsäsong med varierande omfattning (20-40 timmar/vecka)
Arbetstider inkluderar tidiga morgnar (från kl. 06.00), kvällar (till kl. 22.00) samt helger
Anställning enligt hotell- och restaurangfackets kollektivavtalKvalifikationer
B-körkort (krav)
Erfarenhet av praktiskt underhållsarbete, fastighetsskötsel eller hantverk
God teknisk förståelse och vilja att lära nya arbetsmoment
Förmåga att arbeta lugnt, strukturerat och lösningsorienterat
Grundläggande IT-kunskaper och administrativ ordning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistretDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en positiv inställning, är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta nära både kollegor och gäster och har ett naturligt kundfokus.
Meriterande
Erfarenhet från camping, hotell, service eller liknande miljöer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: sommarjobb@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VAKTMÄSTARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032)
252 25 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9751713