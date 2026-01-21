Rekrytering och partneransvarig Progressio
Vill du vara med och bygga framtidens strukturer för tillväxt inom hotell- och restaurangbranschen? På Progressio står människan i centrum - och nu söker nu en rekrytering och partneransvarig med starkt nätverk, affärsdriv, ledarskap och god struktur tar vår resa till nästa nivå.
Är det du? Då ska du läsa vidare.
Som rekrytering och partneransvarig har du ett helhetsansvar för verksamhetens kärnfunktioner: marknad, kundrelationer och rekryteringsprocessen.
Du kombinerar jobba med rekrytering inom hotell och restaurangbranschen och resan intern för våra kollegor. Du har ett operativt driv, och blir en central nyckelperson i bolagets fortsatta tillväxtresa.
DITT UPPDRAG
Strategi & verksamhetsutveckling - Utveckla och implementera långsiktiga strategier för annonsering, rekrytering, kundleverans och intern effektivitet. - Leda förbättringsinitiativ med fokus på kvalitet och skalbarhet. - Identifiera och införa digitala verktyg som stärker uppföljning och struktur.
Rekrytering - Äga hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till onboarding. - Skräddarsy kravprofiler i nära dialog med kund. - Säkerställa att rätt person är på rätt plats - i rätt tid.
Kundrelation & avtal - Bygga och utveckla långsiktiga partnersamarbeten. - Upprätta och följa upp avtal samt säkerställa hög leveranskvalitet. - Vara kundens trygga kontaktpunkt i hela uppdragets livscykel.
Personal- & uppdragsadministration - Säkerställa korrekt rapportering, kontering och ekonomisk uppföljning. - Lönerapportering för arbetare - Driva onboarding och offboarding av konsulter med kvalitet och struktur.
Intern samordning - Fungera som nav mellan ledning, säljare och operativa team. - Skapa tydliga arbetssätt och kommunikationsflöden som förenklar vardagen för hela organisationen. - Ha hand om avtalshantering och relationer
VI SÖKER DIG SOM HAR
Flerårig erfarenhet som jobbat som rekryteringsansvarig, i roller som driftchef eller inom HR.
Dokumenterad förmåga att bygga strukturer, processer och strategier i växande verksamheter.
God förståelse för rekrytering, uthyrning och kundleverans.
Vana vid digitala verktyg för planering och uppföljning.
Erfarenhet av att arbeta med avtal, budget, kontering och ekonomisk uppföljning.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Du är en strategisk doer - lika trygg i det långsiktiga som i det dagliga. Du är en ledare som kan leda genom andra.
Du har ett organiserat sinne och ett skarpt öga för kvalitet, samtidigt som du ser till helheten.
Du gillar att bygga relationer och är tydlig i din kommunikation.
DET HÄR SKA VI UPPNÅ
OM TJÄNSTEN Lön: Efter överenskommelse Plats: Stockholm Start: 15 mars 2026
Gediget förmånspaket Anslutna till Collectum
OM OSS Progressio är Nordens nya mötesplats för kompetens inom hotell och restaurang. Vi skapar långsiktiga samarbeten mellan företag och medarbetare, där kvalitet, hållbarhet och utveckling står i fokus. Vi tror på en bransch där människor trivs, växer och stannar - och det är där du kommer in.
