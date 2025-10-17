Rekryterare till The Infinity Company

Infinity HR är ett rekryterings- och konsultbolag med en enkel filosofi. Vi tror på rätt person, med rätt pannben till rätt företag! I alla rekryterings- och search-processer vi gör är vårt jobb att identifiera kandidater som har rätt mind-set, energi, driv, vision och värdegrund!

The Infinity Company växer!

Infinity Human Resources samarbetar med några av marknadens mest spännande varumärken och retailbolag. Vi söker nu en självgående, strukturerad och nyfiken rekryterare med erfarenhet av rekrytering och en stark vilja att utvecklas och lära sig mer.

Hos oss får du kombinera affärsmässighet med relationsbyggande i en organisation som värdesätter initiativ, lärande och långsiktighet.

Om rollen

Som rekryterare hos oss:

Driver du rekryteringsprocesser från start till mål

Samarbetar nära både kunder och kandidater

Arbetar tvärs över våra bolag inom koncernen och får möjlighet att utvecklas brett och påverka din egen roll

Rollen passar dig som har några års erfarenhet inom rekrytering, trivs i ett högt tempo och vill växa i en miljö med entreprenörsanda och framåtanda.

Arbetsuppgifter

Driva egna och stötta i kollegors rekryteringsprocesser

Genomföra profiltagning med kund och skapa tydliga kravprofiler

Utföra searcharbete, CV-granskning, intervjuer, urval och kandidatpresentation

Följa upp kandidater och kunder efter avslutad rekrytering

Säkerställa en professionell och personlig kandidatupplevelse

Arbeta i rekryteringssystem och bidra till att utveckla våra processer

Vi söker dig som har

Erfarenhet av att arbeta med parallella rekryteringsprocesser

Bakgrund från rekryteringsbolag, mindre företag eller en roll med mycket eget rekryteringsansvar

Intresse och förståelse för marknad, e-handel eller retail

Meriterande: erfarenhet från retail-kedja, e-handlare eller varumärke

Starkt egendriv, är självgående och nyfiken på våra kunders verksamheter

En naturlig vilja att utvecklas och lära dig mer

God struktur och hög administrativ förmåga

Ett proaktivt och relationsskapande förhållningssätt - en person som kunder och kandidater uppskattar för ditt engagemang, tydlighet och professionalism

Om Infinity Human Resources

Infinity HR är en rekryteringspartner som specialiserar sig på att hitta spetskvalitet till kulturstarka bolag, framförallt inom sport, mode och retail. Vi är den självklara partnern för organisationer som vill säkerställa rätt person på rätt plats, med fokus på effektivitet, kvalitet och nära samarbete med både kunder och kandidater.

Våra värderingar:
Pannben - Ta ansvar och gör det som krävs
Enkelhet - Raka och tydliga processer med kundnöjdhet i fokus
Laganda - Vi stöttar varandra och har kul på vägen
Långsiktighet - Hållbara lösningar framför kortsiktiga vinster
Stolthet - Vågar gå vår egen väg och vara rakryggade

Vi erbjuder

En utvecklande roll i ett engagerat och stöttande team

Möjlighet att arbeta med välkända varumärken och spännande projekt

Att vara en del av en koncern med flera bolag och stora framtidsmöjligheter

En öppen och inkluderande kultur som uppmuntrar humor, initiativ och frihet under ansvar

Publiceringsdatum
2025-10-17

Så ansöker du
Vi går igenom ansökningarna löpnade, så skicka ditt CV och personliga brev redan idag. Berätta om din erfarenhet och varför du vill bli en del av Infinity HR.

Start: Omgående
Anställningsform: Tillsvidare, heltid

Välkommen till Infinity Human Resources - där människor och varumärken möts!
Vid frågor kontakta klara.olsson@infinityitc.se
0760565107
Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Infinity Human Resources Sweden AB (org.nr 556783-3156)

Jobbnummer
9563253

