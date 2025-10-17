Rekryterare till The Infinity Company
2025-10-17
Infinity HR är ett rekryterings- och konsultbolag med en enkel filosofi. Vi tror på rätt person, med rätt pannben till rätt företag! I alla rekryterings- och search-processer vi gör är vårt jobb att identifiera kandidater som har rätt mind-set, energi, driv, vision och värdegrund!
The Infinity Company växer!
Infinity Human Resources samarbetar med några av marknadens mest spännande varumärken och retailbolag. Vi söker nu en självgående, strukturerad och nyfiken rekryterare med erfarenhet av rekrytering och en stark vilja att utvecklas och lära sig mer.
Hos oss får du kombinera affärsmässighet med relationsbyggande i en organisation som värdesätter initiativ, lärande och långsiktighet.
Om rollen
Som rekryterare hos oss:
Driver du rekryteringsprocesser från start till mål
Samarbetar nära både kunder och kandidater
Arbetar tvärs över våra bolag inom koncernen och får möjlighet att utvecklas brett och påverka din egen roll
Rollen passar dig som har några års erfarenhet inom rekrytering, trivs i ett högt tempo och vill växa i en miljö med entreprenörsanda och framåtanda.
Arbetsuppgifter
Driva egna och stötta i kollegors rekryteringsprocesser
Genomföra profiltagning med kund och skapa tydliga kravprofiler
Utföra searcharbete, CV-granskning, intervjuer, urval och kandidatpresentation
Följa upp kandidater och kunder efter avslutad rekrytering
Säkerställa en professionell och personlig kandidatupplevelse
Arbeta i rekryteringssystem och bidra till att utveckla våra processer
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att arbeta med parallella rekryteringsprocesser
Bakgrund från rekryteringsbolag, mindre företag eller en roll med mycket eget rekryteringsansvar
Intresse och förståelse för marknad, e-handel eller retail
Meriterande: erfarenhet från retail-kedja, e-handlare eller varumärke
Starkt egendriv, är självgående och nyfiken på våra kunders verksamheter
En naturlig vilja att utvecklas och lära dig mer
God struktur och hög administrativ förmåga
Ett proaktivt och relationsskapande förhållningssätt - en person som kunder och kandidater uppskattar för ditt engagemang, tydlighet och professionalism
Om Infinity Human Resources
Infinity HR är en rekryteringspartner som specialiserar sig på att hitta spetskvalitet till kulturstarka bolag, framförallt inom sport, mode och retail. Vi är den självklara partnern för organisationer som vill säkerställa rätt person på rätt plats, med fokus på effektivitet, kvalitet och nära samarbete med både kunder och kandidater.
Våra värderingar:
Pannben - Ta ansvar och gör det som krävs
Enkelhet - Raka och tydliga processer med kundnöjdhet i fokus
Laganda - Vi stöttar varandra och har kul på vägen
Långsiktighet - Hållbara lösningar framför kortsiktiga vinster
Stolthet - Vågar gå vår egen väg och vara rakryggade
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett engagerat och stöttande team
Möjlighet att arbeta med välkända varumärken och spännande projekt
Att vara en del av en koncern med flera bolag och stora framtidsmöjligheter
En öppen och inkluderande kultur som uppmuntrar humor, initiativ och frihet under ansvar
Vi går igenom ansökningarna löpnade, så skicka ditt CV och personliga brev redan idag. Berätta om din erfarenhet och varför du vill bli en del av Infinity HR.
Start: Omgående
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Välkommen till Infinity Human Resources - där människor och varumärken möts!
Vid frågor kontakta klara.olsson@infinityitc.se
0760565107
