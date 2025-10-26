Rekryterare till Sollentuna kommun
Sollentuna Kommun / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2025-10-26
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Nu söker vi två rekryterare till Rekryteringsenheten i Sollentuna kommun.
Rekryteringsenheten är en ny del av Sollentuna kommuns personalavdelning. Personalavdelningen består av enheterna HR, förhandling, rekrytering och lön. Tillsammans jobbar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för våra chefer och medarbetare att göra ett bra jobb på resan att bli Sveriges mest attraktiva kommun och kommunala arbetsgivare.
Är du en skicklig rekryterare som vill bygga för framtiden? Då kanske detta är en tjänst för dig.Publiceringsdatum2025-10-26Dina arbetsuppgifter
Som rekryterare är du en del av den nyinrättade rekryteringsenheten i Sollentuna kommun. Du ansvarar för hela eller delar av rekryteringsprocesser - från kravprofilering, annonsering och urval, intervjuer och anställning. Du är en rådgivande partner till våra rekryterande chefer, och säkerställer en kvalitativ och träffsäker matchning. Du är delaktig i processutveckling för att ständigt effektivisera och kvalitetssäkra våra rekryteringar med hjälp av AI-verktyg och digitalisering. I rollen ingår även ett proaktivt arbete för roller som är svårrekryterade samtidigt som du är delaktig i att stärka employer branding. I denna rekryteringsroll kommer du att vara riktad mot vårt utbildningskontor.Kvalifikationer
Du har flera års erfarenhet av genomföra fullständiga rekryteringsprocesser företrädesvis inom förskola och skola. Du har en vana att arbeta med en mängd parallella processer och att aktivt söka upp kandidater till svårrekryterade roller via exempelvis LinkedIn och andra nätverk. Du har erfarenhet av att arbeta AI-verktyg och behärskar tester och teståterkopplingar.
Du har relevant eftergymnasial utbildning, har god systemförståelse och stor vana att arbeta att arbeta med rekryteringssystem. Du är flytande i svenska såväl muntligt som skriftligt.
I arbetet är du självgående samtidigt som du är tydligt samarbetsorienterad. Din strukturerade förmåga gör att du kan hålla många processer rullande utan att ge avkall på kvalitet.
I utvecklingsarbetet är du kreativ och kvalitetsmedveten, här är du nyfiken och van att omvärldsbevaka för att ständigt hitta nya och bättre lösningar.
Du har en vana att arbeta mot tydliga mål och drivs av nå resultat i form av bästa tänkbara rekryteringar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och innan anställning genomförs bakgrundskontroll.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Jobbnummer
9574532